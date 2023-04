Serie A: il nuovo proprietario già al lavoro, incontro con la FIGC

Il nuovo proprietario di un club di Serie A si è già messo al lavoro. In programma un incontro con la FIGC. Tutti i dettagli.

La stagione ormai volge al termine e per molte squadre è arrivato il momento di iniziare a pensare al futuro e, soprattutto, mettere in piedi un progetto destinato a regalare moltissime soddisfazioni.

E, secondo quanto riferito da La Repubblica, il nuovo proprietario di un club di Serie A si è già messo al lavoro e nei prossimi giorni è atteso un incontro con la FIGC. Un primo passaggio per capire la volontà dell’operazione oltre che iniziare comunque a farsi conoscere dai vertici de nostro calcio.

Serie A: il nuovo proprietario incontra la FIGC, tutti i dettagli

Un club è ormai prossimo a cambiare proprietà e il nuovo patron si à già messo al lavoro per provare a riportare il club agli albori di un tempo. Il primo passo, come detto in precedenza, è quello di incontrare i vertici del calcio italiano per iniziare a ragionare sulla fattibilità del progetto e presentare le proprie garanzie. Si tratta sicuramente di un passo importante e magari anche decisivo per dare vita ad un progetto che ha idee molto chiare sul futuro.

Alessandro Barnaba, che è ormai in procinto di acquistare la Sampdoria, ha intenzione di volare a Roma con l’intero Cda doriano per far sapere nei dettagli alla FIGC il proprio progetto e soprattutto dare delle garanzie economiche che ai giorni nostri sono fondamentali considerando anche i diversi problemi economici registrati in questi ultimi anni.

Si tratta, come ben sappiamo, di un passaggio fondamentale per consentire alla Sampdoria di avere un nuovo proprietario ed iscriversi al prossimo campionato di Serie B. Questo è il primo passo da fare. Poi il ritorno in A sarà il seguente, ma meglio avere innanzitutto le garanzie di poter ancora restare tra i professionisti.

Ultime Sampdoria: la deadline fissata per il 20 giugno

Il passaggio dell’incontro di Barnaba e la FIGC è fondamentale per avere anche delle garanzie su questo progetto. Molto probabilmente il tanto atteso vertice andrà in scena prima del 20 giugno, visto che per quella data l’operazione deve essere chiusa.

Si tratta di un acquisto fondamentale per far sopravvivere la Sampdoria. Senza questa firma, infatti, sembra essere molto difficile per i doriani riuscire a dare vita ad un progetto futuro e soprattutto restare tra i professionisti. Per questo motivo nelle prossime settimane avremo delle novità molto importanti e magari anche il nuovo proprietario del club blucerchiato.