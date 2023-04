Julia Ituma fa piangere tutti: l’omaggio è da brividi

L’ultima saluto a Julia Ituma: la sua ex squadra ha ricordato la diciottenne pallavolista recentemente scomparsa.

Un vero e proprio dramma ha colpito il mondo della pallavolo qualche giorno fa. Aveva appena 18 anni Julia Ituma quando, nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorso ad Istanbul, si è consumata la tragedia. Difficile dare una una spiegazione di fronte a certe situazioni. Le sue compagne di squadra sono ancora estremamente dispiaciute per la perdita.

Oltre ad essere stata una promettente pallavolista, Julia era anche una ragazza splendida con un sorriso sempre pronto per tutti. Per questo in molti non riescono ancora a dare una spiegazione al gesto.

La morte, dapprima ricoperta dal mistero, nelle scorse ore sarebbe arrivata ad una conclusione: sarebbe infatti stata l’atleta ad aver deciso di togliersi la vita. Questo è ciò che hanno riportato i media turchi in seguito alle indagini.

L’ultimo saluto a Julia Ituma: omaggio da brividi

Niente violenza, dunque, o abuso di sostanze stupefacenti. Nel momento in cui Julia Ituma decideva di buttarsi di sotto dalla sua stanza d’albergo, era nel pieno delle sue facoltà. Un gesto che, come detto, in pochi sono riusciti a razionalizzare.

Poco dopo l’accaduto si sono tenuti i funerali a Milano e, inutile dirlo, l’intero mondo della pallavolo si è stretto a lutto. Poi, però, come in ogni situazione della vita, è stato necessario andare avanti e le squadre, soprattutto il suo Novara, sono tornare in campo.

Durante l’ultimo match della sua ex squadra c’è stato anche il tempo per un omaggio da brividi. Quello che è successo nel match contro Torino ha già fatto il giro del mondo. Il tutto per fa sì che il ricordo di Julia resti per sempre vivo. Facendo in modo che gesti del genere, per quanto sia un battaglia difficile, non si ripetano più.

Nei giorni scorsi si è consumato Chieri Torino-Igor Volley, quest’ultima società di Novara alla quale apparteneva Julia Ituma, e lì è andato in scena il commovente ricordo. Prima del match valevole per i playoff, dapprima rinviato per ovvi motivi, l’intero pubblico presente nell’impianto si è alzato in piedi per salutare a proprio modo l’atleta recentemente scomparsa.

Per replicare poi il ricordo in occasione del punto numero 15 realizzato dal club di Novara, quello corrispondente al suo numero di maglia. Del gesto si è parlato in ogni angolo del globo. Un bella iniziativa che ha colpito dritto al cuore le ex compagne della Ituma che, nemmeno a dirlo, quando sono scese in campo lo hanno fatto anche per lei.