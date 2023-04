Calciomercato Roma: super offerta per Dybala, l’idea dei bianconeri

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala ed ora è in arrivo una offerta direttamente da un club ricchissimo e molto blasonato che in maniera inevitabile fa tremare la Roma. Le ultime voci su questo possibile trasferimento a dir poco ricco.

Si è rilanciato, dopo alcuni anni bui, alla Roma Paulo Dybala, il cui futuro però resta tutto da scrivere. L’ex Juventus, infatti, anche ieri sera contro il Feyenoord ha dimostrato tutto il suo valore, pur essendo non in condizione per giocare dopo l’infortunio che ha subito nella gara d’andata. Adesso però attorno al suo futuro si addensano ancora più nuvole dal momento che è in arrivo una offerta che potrebbe far tremare i capitolini.

Cessione Dybala, in arrivo una nuova offerta

In stagione il giocatore argentino ha trovato già la via della rete per 16 volte, a cui vanno aggiunti gli 8 assist forniti ai compagni. Numeri che confermano la sua straordinaria qualità, troppe volte frenata nel corso della sua carriera da qualche problema muscolare di troppo. Si è creato, inoltre, in maniera istantanea un legame fortissimo anche con la piazza, ma davanti ai milioni in arrivo questo potrebbe non bastare.

Fondamentale, per la Roma per trattenerlo, centrare la qualificazione in Champions League, ma con il rientro della Juventus la strada si fa ancora più in salita. Per questo motivo spaventano maggiormente le voci che con insistenza si inseguono. Da tempo, infatti, il giocatore viene accostato alle due squadre di Madrid, il Real e l’Atletico, ma ora si aggiunge un nuovo club disposto a far follie. Il Newcastle.

Newcastle su “La Joya”

Stando a quanto riportato da “Indykaila”, i Magpies vogliono strappare Dybala alla Roma in estate, approfittando della clausola valevole solo per l’estero di 12 milioni di euro. Risparmiando una cifra considerevole per il suo cartellino, il club di Premier League potrebbe seriamente inondare di milioni l’argentino e tentarlo a suon di zero da inserire nel suo contratto. Inoltre c’è anche il fattore Champions League da considerare.

Il Newcastle, infatti, è in una ottima posizione in classifica. Forte del suo quarto posto con tre punti di vantaggio, vede la qualificazione alla competizione più importante al mondo davvero ad un passo e vuole dimostrare al mondo del grande calcio che ci sono anche loro tra i club da tenere in considerazione. E chissà che la “Joya” non possa essere il loro primo grande colpo ad effetto di questa sessione estiva.