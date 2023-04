Non solo Conte, il ritorno all’Inter è duplice

Non solamente Antonio Conte, l’Inter sta pensando ad un altro ritorno a dir poco clamoroso

Nonostante Simone Inzaghi abbia conquistato, dopo 13 anni dall’ultima volta, la qualificazione alla prossima semifinale della Champions League (un altro emozionante derby contro i cugini del Milan) la sua posizione rimane ancora in bilico. Non è affatto un mistero che, come suo sostituto, si sta intensificando sempre di più la voce di Antonio Conte. Per l’ex commissario tecnico della nazionale, ora svincolato dopo l’avventura non esaltante al Tottenham (terminata con la rescissione), si tratterebbe di un ritorno.

A quanto pare, però, non sarà di certo l’unico in casa nerazzurra. La dirigenza della ‘Beneamata’, infatti, sta pensando ad un altro ritorno. Proprio per “accontentare” le richieste da parte dello stesso salentino che vuole continuare a lavorare con il calciatore con cui si è sempre trovato molto bene. Una opzione che, a questo punto, non è assolutamente da scartare. Nel frattempo i supporters nerazzurri sognano e sperano che tutto questo possa concretizzarsi.

Inter, non solo Conte: si punta ad un altro ritorno

Il nome di Antonio Conte viene accostato, sempre di più, alla panchina dell’Inter. A distanza di due anni dall’ultima volta. Dopo aver lasciato il club da campione di Italia, ha deciso di risolvere il contratto per godersi un periodo di relax. Fino a quando non è arrivata la chiamata da parte degli ‘Spurs’ che hanno deciso di puntare su di lui, dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo. Il suo secondo ritorno in Premier League (in precedenza aveva guidato il Chelsea) non è andato come lui sperava.

Mezzo spogliatoio contro il manager italiano, le dichiarazioni al “veleno” su Richarlison e molto altro ancora hanno spinto le due parti a trovare un accordo: ovvero a quello della rescissione consensuale. Senza neanche troppi rimpianti. Adesso, però, il suo futuro potrebbe essere in Italia. Come confermato anche dal giornalista Paolo De Paola ai microfono di ‘TvPlay‘. Il suo nome ritorna nella lista dei desideri da parte di Beppe Marotta che lo conosce sin troppo bene (dai tempi della Juventus).

Insieme a lui, però, tornerebbe volentieri un’altra vecchia conoscenza del club. Ovvero un calciatore che è entrato nel cuore dei tifosi, ma che alla fine ha deciso di provare una nuova esperienza personale ed all’estero. Si tratta di Ivan Perisic. L’esterno d’attacco croato, voluto fortemente da Conte questa stagione, non si è ambientato del tutto in Inghilterra. Il Tottenham è pronto a cederlo senza problemi, a patto che arrivino 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Fino a questo momento della stagione, il classe ’89, ha collezionato (in tutte le competizioni in cui è sceso in campo) 39 presenze trovando la via della rete solamente in una occasione. Decisamente numeri ben diversi di quando era a Milano. Per quanto riguarda gli assist, però, è arrivato in doppia cifra (11).