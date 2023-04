Zaniolo torna già in estate: 20 milioni e scambio

Clamorosa ipotesi che vede come protagonista Nicolò Zaniolo: l’ex calciatore della Roma è pronto per un possibile ritorno in Serie A

Ci ha messo davvero poco tempo per diventare il nuovo idolo dei supporters del Galatasaray. Anche perché, gli ultimi dati, parlano fin troppo chiaro: in 5 apparizioni (considerando tutte le competizioni) ha trovato la via della rete in 3 occasioni fornendo anche un assist ad un suo compagno di squadra. Un ottimo inizio quello per Nicolò Zaniolo che si sta ambientando alla grande in Turchia.

Anche se, tutto questo, potrebbe clamorosamente finire. Ed il motivo appare fin troppo ovvio. La tentazione di un possibile ritorno in Italia è sempre più alto. Tanto è vero che ci sarebbe un club pronto a riportarlo in Serie A con una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro. Molto di più rispetto a quello che il Galatasaray ha sborsato per averlo (15) e decisamente molti di meno in merito a quelli che la Roma voleva (30).

Zaniolo, clamoroso ritorno in Italia? Una big ci pensa

Il calciomercato estivo si sta per avvicinare sempre di più. Ed anche in questa occasione il protagonista assoluto potrebbe essere proprio il calciatore inquadrato in foto. Sì, proprio quel Nicolò Zaniolo che ha fatto di tutto per lasciare la Capitale dopo che non aveva più stimoli giusti per continuare a giocare con i giallorossi. Fino a quando non è arrivata la cessione, a titolo definitivo, a febbraio ma in un altro campionato.

Il suo desiderio era quello di andare al Milan, ma l’offerta dei rossoneri era stata ritenuta “non sufficiente” dal club giallorosso che ha rifiutato l’offerta. 30 milioni erano stati proposti dalla Premier League, precisamente dal Bournemouth, ma la destinazione non convinceva il classe ’99 che ha declinato la proposta. Facendo infuriare, non poco, la dirigenza capitolina.

Come riportato in precedenza, però, questa estate potrebbe essere molto calda. Soprattutto dal punto di vista del calciomercato. Non è assolutamente da escludere, infatti, un possibile ritorno del giocatore nel nostro campionato. La squadra fortemente interessata al costo del suo cartellino è la Fiorentina. Per lui si tratterebbe di un ritorno, in tutti i sensi. Motivo? Per sei anni è stato nelle giovanili dei gigliati (dal 2010 al 2016).

Non è affatto un mistero che i viola di Rocco Commisso vantino ottimi rapporti con l’entourage del calciatore. Anche se, bisogna precisare, che la clausola dell’atleta è di ben 35 milioni di euro. Una cifra che dalla Toscana, fanno sapere, non hanno alcuna intenzione di spendere. Ed è per questo motivo che ci proveranno, nei prossimi mesi, con una offerta “inferiore” e che si avvicina sui 20 milioni di euro. Magari inserendo anche una possibile contropartita, ma l’operazione potrebbe essere difficilissima ma non del tutto impossibile.