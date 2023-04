Allegri ‘esonerato’: scelto il nuovo allenatore della Juve

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dalla Juventus: i bianconeri pensano già al nuovo allenatore

La settimana più importante della stagione è nel vivo per la Juventus. Dopo il capitombolo in campionato, che ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri perdere contro il Sassuolo, per la Vecchia Signora è arrivata in soccorso l’Europa League.

Ospite dello Sporting CP presso il José Alvalade per un match che può valere la stagione, la compagine di mister Allegri ha difeso l’1-0 maturato in casa settimana scorsa.

Una sfida che ha portato la Juventus alle semifinali della seconda competizione europea, che può valere anche l’accesso alla prossima Champions League con un’eventuale vittoria.

Addio Allegri, la Juventus pensa all’esonero

Nel frattempo, però, si è tornato molto a parlare del futuro di Allegri. Il tecnico, tornato un paio di anni fa sulla panchina della Juve, ha deluso sia in termini di risultati che di gioco espresso e per questo il club è già tornato a sondare nuovi allenatori.

I tifosi sono stufi del calcio giocato dalla Vecchia Signora e sui social è partita una vera e propria rivolta verso mister Allegri. A questo punto della stagione l’addio non è affatto da escludere in vista dell’estate, al netto di come finirà il tutto. Soprattutto in vista delle battaglie legali che il club più titolato d’Italia dovrà ancora portare avanti nei prossimi mesi. Insomma, per diversi motivi, l’addio di Allegri più passa il tempo e più diventa tangibile. Il nuovo allenatore attende. Anche se non è detta ancora l’ultima parola, i tifosi della Juventus hanno un nome in mente che potrebbe riportare entusiasmo all’interno dell’ambiente. Il nuovo allenatore del club, o uno degli aspiranti tali, porta il nome di Roberto De Zerbi.

Il tecnico bresciano è attualmente alla guida del Brighton, in Premier League, dove sta facendo benissimo. E, nonostante abbia un contratto che lo lega agli inglesi fino al 2026, per una panchina prestigiosa come quella bianconera potrebbe pensare anche ad un addio anticipato.

Al momento è tutto in fase di valutazione, da Allegri fino a De Zerbi. Prima di tutto c’è una stagione da finire e degli obiettivi da centrare. Poi, quando i giochi saranno chiusi, verranno fatte tutte le considerazioni del caso. L’esonero rimane possibile.

Una cosa però è certa: la Juventus cerca la svolta. Dopo anni di quasi totale anonimato, la Vecchia Signora vuole tornare protagonista in Serie A e altrettanto in Europa. Per riuscirci, però, bisognerà fare le scelte giuste affidandosi ai profili migliori.