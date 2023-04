120 milioni per Osimhen, De Laurentiis ha scelto il suo erede

Victor Osimhen potrebbe già salutare il Napoli in estate: il presidente De Laurentiis ha già individuato il suo sostituo

Finora è stato implacabile in maglia azzurra, ma le dinamiche di calciomercato riservano sempre colpi a sorpresa. Victor Osimhen è diventata la bandiera del Napoli, che si appresta a conquistare lo Scudetto, il terzo della sua storia. Dopo ben 33 anni la compagine azzurra sarebbe vicina ad un traguardo storico, frutto di una stagione entusiasmante. In stagione sono arrivati ben 26 gol per il nigeriano, che non vuole più fermarsi.

In Serie A ha l’occasione di aumentare il suo bottino per laurearsi capocannoniere del campionato italiano. Una coppia da urlo quella formata con il talentuoso georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, che si è messo in luce alla sua prima stagione in Italia. Ora in estate potrebbe arrivare la sua cessione: come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” per 120 milioni di euro il presidente De Laurentiis potrebbe optare per i saluti finali. Osimhen piace in particolar modo in Premier League con il forte interessamento del Manchester United.

Attenzione anche alla pista che porta al Bayern Monaco, che ha l’urgenza di mettere a segno un colpo decisivo per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’addio di Lewandowski, il club bavarese non è riuscito a trovare un sostituto all’altezza. Osimhen potrebbe rappresentare il numero nove perfetto per Thomas Tuchel, che opterà per una rivoluzione totale in estate dopo le delusioni degli ultimi mesi. Victor Osimhen è convinto delle sue qualità: al suo arrivo era stato criticato duramente per le sue qualità tecniche non ottimali, ma grazie al lavoro con Luciano Spalletti la sua classe è uscita a galla. Un moto perpetuo, capace di dare il suo contributo eccellente nelle due fasi di gioco. I difensori avversari non sono mai tranquilli con lui in campo: ora il Napoli potrebbe perdere una pedina fondamentale.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis dice addio ad Osimhen: Abraham il futuro

Come si evince dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, potrebbe pensare ad una soluzione interna alla Serie A. Piace l’attaccante inglese della Roma, Tammy Abraham, ancora decisivo con gol importanti in Europa League. L’obiettivo della compagine giallorossa è centrare un’altra finale europea dopo il trionfo della passata stagione in Conference League con la rete decisiva di Zaniolo. De Laurentiis cederà alle sirene dall’estero per Osimhen soltanto in caso di proposte importanti, a partire così dai 120 milioni di euro.

Calciomercato, Hojlund l’occasione d’oro per le big d’Italia

L’altro profilo entusiasmante anche in orbita Napoli è quello del giovane attaccante danese, Rasmus Hojlund, che è esploso in questa stagione con la maglia dell’Atalanta attirando anche i forti interessamenti di Manchester United e Real Madrid. Le big d’Italia, tra cui il Napoli, avrebbero mosso i primi passi per poter arrivare a rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane e dal futuro roseo.

Il Napoli non intende farsi trovare impreparato in caso di addio di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano potrebbe salutare il Napoli al termine della stagione lasciando da vincitore con lo Scudetto ormai ad un passo. Per il sogno manca davvero poco, poi i festeggiamenti in città potranno partire ufficialmente. L’attaccante nigeriano vorrebbe incrementare il suo bottino per regalare un successo che manca da ormai 33 anni alla compagine azzurra.