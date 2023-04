Juve, il capitolo penalizzazione non si è chiuso: stangata pesantissima

La Juventus sorride per la riassegnazione dei 15 punti, tolti precedentemente per il caso plusvalenze. Un rinvio a giudizio che porterà i bianconeri ad essere processati tra alcune settimane per capire la decisione definitiva.

Nel frattempo la classifica di Serie A è tornata ad essere senza handicap anche se i bianconeri attendono di capire il loro destino anche per quello che riguarda la questione stipendi.

Oltre al prossimo processo che ci sarà per la valutazione dell’eventuale penalizzazione da infliggere alla Juventus per il caso plusvalenze, la squadra bianconera dovrà fare i conti con il processo relativo alla manovra stipendi. Sono molte le ipotesi che circolano su quelle che saranno le decisioni nei confronti della squadra di Allegri che nel frattempo è tornata al terzo posto in classifica vedendo (almeno per il momento) ben saldo il posto in Champions League per il prossimo campionato. Resta da capire se Danilo e compagni verranno nuovamente penalizzati dalla giustizia sportiva nei prossimi mesi.

Penalizzazione Juve, una maxi multa in arrivo?

Riottenuti i punti della penalizzazione si fanno avanti diverse ipotesi anche per quello che riguarda il filone stipendi.

Tony Damascelli, su Il Giornale, ha parlato di un’eventualità per i bianconeri: “Circolano diverse voci sulla questione stipendi ed una è quella di un patteggiamento con una multa da 24 milioni di euro“. Un’ammenda davvero pesante per i bianconeri che però in questo caso andrebbero a preservare i punti conquistati sul campo, permettendo alla squadra di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Considerati i proventi derivanti dalla massima manifestazione continentale potrebbe trattarsi di una buona notizia anche dal punto di vista economico.

Nel frattempo buone notizie arrivano anche dal campo con i bianconeri che, superando nel doppio confronto lo Sporting CP sono giunti alle semifinali di Europa League mettendo nel mirino un trofeo continentale che manca da diversi anni nella bacheca della squadra piemontese. Una stagione che sembrava essere nata con il piede sbagliato per gli uomini di Allegri ma che potrebbe trasformarsi in trionfale al termine della stessa considerato anche il fatto che i bianconeri sono ancora in corsa in coppa Italia con la semifinale di ritorno da disputare contro l’Inter.

In campionato invece l’obiettivo è quello di blindare l’attuale posizione per garantirsi comunque un posto tra le prime quattro ed assicurarsi (nuove penalizzazioni permettendo) il ritorno in Champions League.