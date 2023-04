Berrettini-Satta, entra in scena la mamma: che rivelazione

Sono emersi nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. L’ultimo segna un ulteriore step della loro relazione

È ormai passato qualche mese da quando Matteo Berrettini e Melissa Satta sono venuti allo scoperto. I due sono stati più volte fotografati insieme in giro insieme e poi è arrivata l’ufficialità da parte loro quando hanno iniziato parlarne alla stampa e sui social.

La foto che li ritrae insieme abbracciati durante un momento di relax a Miami è diventata virale in poco tempo, ma ciò ha suscitato la rabbia dei “tifosi” del romano, i quali collegano lo scarso rendimento del tennista alla sua relazione con la modella milanese.

Ovviamente nulla di tutto questo è vero, se non che tra i due ci sarebbe un bel rapporto che cercano di vivere al meglio. E intanto Melissa è diventata quasi parte integrante del suo staff, dal momento che l’abbiamo vista sugli spalti non solo in occasione del Masters 1000 della Florida, ma anche a Montecarlo.

Il torneo del Principato era iniziato bene per Matteo, che si era aggiudicato i primi due match con Maxime Cressy e Francisco Cerundolo. La prima era stata una vittoria convincente, la seconda più difficile ma che comunque aveva fatto vedere un Berrettini centrato e focalizzato anche dopo il passaggio a vuoto del primo set dove si era fatto rimontare l’ampio vantaggio (5-1).

Berrettini-Satta, l’hanno visto tutti: c’era anche lei

Insomma, le vittorie di Monaco avevano fatto ben sperare i tifosi dell’azzurro, che, però, ha poi dovuto arrendersi all’ennesimo infortunio di questa prima parte di stagione. È stato un duro colpo per Berrettini che ha annunciato il ritiro pochi istanti prima della sua discesa in campo dove avrebbe dovuto affrontare Holger Rune.

Ed è stato un peccato anche per chi era venuto a vederlo, poiché sugli spalti non c’era soltanto la nuova fidanzata ma anche sua madre Claudia Bigo. Come riportato da Chi, quest’ultima era seduta di fianco proprio a Melissa, quasi una sorta di “presentazione ufficiale“, scrive il settimanale, e che quindi dimostra come la coppia abbia ormai intenzioni serie.

Del resto, i due hanno sempre parlato positivamente l’uno dell’altro, dichiarando di star vivendo una bellissima storia. E ciò a dispetto di tutti i detrattori che nell’ultimo periodo si sono scagliati nei confronti di entrambi sui social. Intanto, Berrettini sta lavorando per cercare di tornare in campo il prima possibile. I suoi, veri, tifosi lo aspettano.