Juve: svolta improvvisa, l’annuncio da Milano

Arriva direttamente da Milano un annuncio importante in chiave Juventus. Una svolta improvvisa e inaspettata.

I 15 punti sono ritornati (almeno in classifica), ma il destino della Juventus continua ad essere appeso ad un filo visto che nelle prossime settimane sono attese le sentenze sulle questioni stipendi e plusvalenze.

Ma, in queste ultime ore, è arrivata una notizia importante direttamente da Milano che rappresenta una svolta improvvisa in casa Juventus. Si tratta di un cambiamento destinato sicuramente ad avere degli effetti sul destino bianconero. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta e soprattutto quali potrebbero essere le novità per una squadra che, come detto in precedenza, non conosce il suo destino.

Juventus: cambia tutto, i dettagli

La decisione del Coni non chiude definitivamente il processo e nelle prossime settimane saranno fatte delle scelte importanti in questo caso. La speranza da parte del club bianconero è quella di uscire indenne e riuscire a conservare i punti conquistati nella stagione in corso oppure partire il prossimo anno alla pari con gli altri. Il destino, però, è assolutamente da scrivere e per questo motivo non possiamo escludere nulla e soprattutto la novità anticipata da La Gazzetta dello Sport potrebbe cambiare molto.

La vicenda riguarda il processo penale nei confronti dell’ex Cda della Juventus che potrebbe cambiare sede e trasferirsi a Roma o Milano. Si tratta di un passaggio chiave per i colori bianconeri considerando che in caso di archiviazione della posizione dei diretti interessati si potrebbe tirare un sospiro di sollievo anche in chiave sportiva.

Naturalmente stiamo parlando di un processo lungo e molto complicato per gli ex dirigenti bianconeri. Da capire anche se i giudici terranno conto delle decisioni prese dal Coni sugli imputati. Insomma, stiamo parlando di una pagina di storia assolutamente da scrivere e può succedere ancora di tutto. Al momento, l’unica certezza è rappresentata dal fatto che quasi certamente si cambierà sede.

Juventus: il futuro è tutto da scrivere

Il futuro della Juventus è tutto da scrivere e dipenderà molto da questi processi. Ad oggi sicuramente la classifica sorride ai bianconeri e questo lascia ben sperare per il futuro, ma la strada continua ad essere in salita e davvero tutto può succedere.

Vedremo se le sentenze porteranno altri punti di penalizzazione oppure si continuerà sulla strada intrapresa negli ultimi giorni e il tutto si concluderà con una ammenda. Sicuramente si tratta di due vicende fondamentali e decisive per il destino bianconero oltre che per capire se potrà giocare in Champions League.