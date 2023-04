Camila Giorgi come non l’avete mai vista: “Ho voglia di…”

Camila Giorgi incanta nuovamente tutti i fan e li lascia senza parole: la tennista lascia il segno ancora una volta

Camila Giorgi è senza dubbio la tennista italiana più in voga del momento: considerata anche la più forte in attività anche se la classifica Wta la relega in 40ma posizione, molto indietro rispetto a Martina Trevisan, nella top 20.

Nel bene e nel male riesce sempre a far parlare di sé. In questo 2023 ha conquistato il torneo di Merida ma anche sconfitte brucianti che hanno solo confermato la sua discontinuità, che non la porta ad essere tra le top assolute del panorama tennistico internazionale.

Non solo tennis, però, per la bellissima Giorgi che ha voluto spiegare la scelta di pubblicare un determinato tipo di fotografie su Instagram. Poche le immagini della Giorgi impegnata su un campo da tennis, mentre sono decisamente parecchie quelle che la ritraggono in spaccati di vita privata, tra abiti davvero minimal fino alla lingerie in pizzo e trasparente.

“Non è solo sport la mia vita” ha spiegato al Corriere.it, rimarcando anche come la marchigiana intenda separare e scorporare il tennis dalla sua vita privata e dagli altri interessi. D’altronde la Giorgi è anche imprenditrice, avendo creato una linea di abbigliamento – la Giomila – che realizza anche completini per tenniste.

“Sui social mi piace condividere altro di me, il mio essere donna e la mia femminilità, d’altronde i risultati dei tornei si possono seguire in altri modi”. E chiara è stata anche sulla sua vita privata sottolineando come sia sua e non la condivide. La tennista ha rivelato come le piaccia raccontarsi attraverso le foto essendo introversa.

Camila Giorgi, il tennis non è tutto: la sua posizione sugli haters

Camila Giorgi, che è stata protagonista con la maglia dell’Italia nella Billie Jean King Cup, l’equivalente della Coppa Davis al femminile, conquistando l’accesso alle finali dopo aver battuto la Slovacchia, ha anche raccontato come la sua famiglia sia molto unita, svelando di un viaggio in Argentina da “turista” per rivedere i parenti e riconnettersi con la sua famiglia, lei, figlia di un argentino di La Plata.

Molto legata al padre, suo allenatore e colui a cui dedica tutte le vittorie, Camila Giorgi ha smentito il suo essere “dispotico”, sottolineando come creda in lei sempre e non le dia restrizioni. Una presa di posizione chiara anche per respingere al mittente tutte le illazioni degli ultimi anni sul rapporto con il genitore. Ed anche sul tennis la Giorgi dimostra di avere le idee chiarissime specificando come non sia tutto: la vita è molto di più.

Spazio poi anche alle critiche alle quali si ritiene ‘impermeabile e freddissima’. Ha quindi ribadito che “in giro c’è molta invidia ed è avvilente il mondo degli haters, persone che parlano senza conoscerci”, la dura invettiva della tennista che ha le idee chiare anche sul futuro, quando appenderà al chiodo la racchetta, tra sogni e progetti con il desiderio dedicarsi alle persone che hanno disabilità ed ai bambini.