Venti milioni per il nuovo regista: la Juve ha trovato il budget

La Juventus ha già pianificando un grande colpo in cabina di regia: ecco le cessioni per la firma nei prossimi mesi

Una sconfitta allo scadere che lascia un enorme amaro in bocca alla Juventus. La rete di Raspadori ha gelato l’Allianz Stadium, con gli uomini di Allegri ormai certi di aver strappato lo 0-0 ai futuri campioni d’Italia.

Ed invece a spuntarla sono stati i partenopei, facendo un favore a Milan ed Inter nella corsa ad un posto qualificazione per la prossima Champions League. La Juventus deve adesso risollevarsi immediatamente, visto che la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la squadra di Simone Inzaghi potrebbe regalare la grande occasione di alzare un trofeo in un’annata decisamente tribolata. Arrivare, poi, nelle migliori condizioni psicofisiche al big match col Siviglia il prossimo 11 maggio è il vero obiettivo del ‘Conte Max’: perchè la Juventus ci crede e vuole provare a tutti i costi a conquistare l’Europa League. Nonostante manchino poco più di due mesi alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ è già attenta e pianifica le prossime mosse.

Un’estate di cambiamenti attende il gruppo di Allegri: e l’allenatore livornese è già certo di chi, per scelta personale o del club, non rimarrà più in bianconero. In attacco i dubbi su Dusan Vlahovic, entrato al 90′ col Napoli, rimangono. Mentre in difesa Cuadrado pare destinato a salutare a zero il 30 giugno 2023, così come Alex Sandro – nella medesima condizione contrattuale – che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Ma è in mediana che la priorità per l’allenatore toscano sarà soltanto una: la firma di un nuovo regista.

Juve, mediana rivoluzionata: triplo addio per il gioiello

Leandro Paredes dopo un’annata quasi orribile tornerà al PSG dopo il prestito, mentre altri non rientreranno nei piani bianconeri. Tra questi il brasiliano Arthur che nemmeno a Liverpool ha trovato spazio: la Juve conta di trovargli una nuova sistemazione. Anche Denis Zakaria, che in questi mesi ha vestito la maglia del Chelsea, non sarà riscattato dai ‘Blues’ ed è destinato alla cessione a titolo definitivo.

Un gruzzoletto tra cartellini e soprattutto ricchi ingaggi che servirà per provare ad accontentare Allegri con un grande colpo a centrocampo. Alla Juventus piace tantissimo il capitano del Feyenoord, che contro la Roma in Europa League ha mostrato grandi giocate, Orkun Kokcu. Il turco, di origini olandese, è un regista completo ed ha ancora ampi margini di crescita. Classe 2000, quest’anno ha collezionato 42 presenze con gli olandesi con ben 12 reti e 4 assist vincenti: numeri davvero importanti, con una valutazione già ben definita dal Feyenoord per il suo cartellino.

20-25 milioni, questa la possibile richiesta: una cifra che, come anticipato, la dirigenza juventina proverà a portarsi a casa grazie agli addii di Paredes, Arthur e Zakaria. La strategia è chiara: il capitano del Feyenoord è il grande sogno per la mediana della ‘Vecchia Signora’.