Leclerc alla Mercedes: annuncio bomba che fa tremare i tifosi

Il futuro di Charles Leclerc potrebbe essere lontano dalla Ferrari. Per il monegasco ci sarebbe l’ipotesi Mercedes

Da quando ha esordito in Formula 1, Charles Leclerc ha sempre dimostrato il suo valore in pista. Prima con l’Alfa Romeo e poi con la Ferrari, il monegasco ha fatto vedere di cosa è capace quando si trova al volante di una monoposto.

Le sue vittorie a Spa Francorchamps e a Monza al suo primo anno vestito di rosso erano soltanto un assaggio di quello che avrebbe fatto nelle stagioni successive, ma, purtroppo, il suo destino è finito per intrecciarsi con quello di una Ferrari in estrema difficoltà.

Un periodo, questo, davvero complicato, che certo non giova né al team né allo stesso pilota che, suo malgrado, non può contare su una vettura competitiva come quella della Red Bull. Nel 2022 il suo inizio di campionato lasciava ben sperare, ma poi ha dovuto fare i conti con una realtà che, a tratti, è stata brutale. Errori di strategia, di guida ed un Verstappen che, insieme alla sua squadra, è sempre stato impeccabile. E ciò ha finito per spezzare il sogno di Charles, che non ha mai nascosto il suo desiderio di laurearsi campione del mondo con la Rossa.

Tuttavia, anche quest’anno l’obiettivo Mondiale sembra essere già sfumato dopo appena tre gare. I risultati sono stati fin qui deludenti e per Leclerc non c’è molto da fare se non attendere aggiornamenti che possano permettergli di colmare il gap da Verstappen e Perez.

Leclerc, Turrini sicuro: c’è l’ipotesi Mercedes

Una situazione certo non facile per il pilota classe ’97 che addirittura si starebbe guardando intorno per garantirsi una macchina che possa permettergli di vincere il suo primo titolo iridato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e, secondo Leo Turrini, il ferrarista starebbe parlando ormai già da tempo con la Mercedes.

“È il segreto di Pulcinella” ha scritto il noto giornalista sul suo blog “Profondo Rosso”. “Lo sanno tutti – aggiunge –, dal garage remoto di Maranello all’Oceano Indiano“. Parole, queste, che sicuramente non faranno piacere ai tifosi della Rossa, o almeno a quella parte di tifoseria che spera di poter vedere Leclerc in Italia per molto tempo ancora.

Il suo futuro potrebbe quindi intrecciarsi con quello di Lewis Hamilton, il cui contratto che lo lega alla scuderia di Brackley scadrà al termine di questa stagione. La Mercedes starebbe cercando un’alternativa al sette volte iridato e il profilo giusto potrebbe essere proprio quello di Charles, dando vita ad un eventuale “scambio” tra i due team.

Ad ogni modo, è bene sottolineare che sia l’indiscrezione lanciata da Turrini che tutte le altre voci a riguardo siano, al momento, soltanto rumours, anche perché entrambi i piloti hanno più volte ribadito di voler proseguire la loro carriera con i rispettivi team attuali.