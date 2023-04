Juventus: Vlahovic via, il sostituto arriva dalla Bundesliga

E’ apparentemente ormai al passo d’addio Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, ha deluso le aspettative dei più ed è sul taccuino di tanti top club europei. La Juventus ha già scelto il suo sostituto che arriva direttamente dalla Bundesliga. Già fissato anche il prezzo.

Ha reso fin qui ben al di sotto delle aspettative fino a questo momento Dusan Vlahovic. In stagione, infatti, i numeri sono ben al di sotto delle aspettative, complice il gioco della Juventus poco adatto alle sue caratteristiche e qualche problema fisico di troppo. Il suo futuro, verosimilmente, sarà lontano da Torino, con i bianconeri che non vogliono farsi trovare impreparati ed hanno già scelto il suo sostituto. Arriva direttamente dalla Bundesliga.

Vlahovic via, in arrivo il sostituto

Una stagione fin qui da dimenticare per Dusan Vlahovic, che in Serie A, in 22 presenze, ha totalizzato solo 8 reti. I timbri stagionali salgono ad 11 se si tiene conto anche delle competizioni internazionali. Un bottino certamente amaro, soprattutto se si tiene conto del fatto che era arrivato per ben altri traguardi. I bianconeri, infatti, lo hanno acquistato nel gennaio del 2022 per 80 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. L’obiettivo era quello di risollevare la squadra a suon di gol, ma non è stato centrato.

Adesso è a dir poco probabile una sua partenza, visto che ha mercato e che per la Juve rappresenta un modo per tirare una boccata d’ossigeno dal punto di vista economico. Molti top club sono su di lui, a partire dal Bayern Monaco e dall’Arsenal, senza ovviamente dimenticare il Chelsea. Sono società tutte molto ricche e che hanno un vuoto enorme in avanti. Per questo i bianconeri si stanno guardando attorno. Il profilo che hanno individuato per sostituirlo è quello di Noah Okafor, talento brillante del Salisburgo.

Juventus su Okafor, fissato il prezzo

Si tratta di un profilo presente sui taccuini di tanti top club. Lo ha già incontrato il Milan, al quale ha segnato nella fase a gironi della UEFA Champions League. I rossoneri, al pari dell’Inter, lo seguono da tempo, ma il Salisburgo, squadra che milita nella Bundesliga austriaca, è una bottega cara e valuta il cartellino 35 milioni. Da tempo è stabilmente anche nel giro della Nazionale della Svizzera. Intanto la Juve si è portata avanti ed ha anche già incontrato gli agenti per capire quanto questa eventuale operazione sia sostenibile in termini economici.