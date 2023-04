Inter: Zhang pronto a lasciare, ecco chi sarà il nuovo proprietario

L’Inter a breve potrebbe avere un nuovo proprietario. Zhang, infatti, sembra pronto a lasciare. Ecco i dettagli.

Nonostante un finale di stagione da protagonista, Steven Zhang nel giro di poco tempo potrebbe lasciare l’Inter. I suoi problemi finanziari quasi certamente lo porteranno a fare un passo indietro.

E la strada del nuovo proprietario dell’Inter sembra essere ormai segnata. Molto naturalmente dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato a scommettere sui nerazzurri, ma gli ultimi risultati fanno sicuramente ben sperare e per questo motivo la trattativa è destinata ad entrare nel vivo nel giro di poco tempo. Andiamo a vedere tutti i dettagli e cosa potrebbe cambiare per il club nerazzurro.

Inter: si cambia, ecco chi sarà il nuovo proprietario

In casa Inter si continua a guardare con molta attenzione al futuro e, di conseguenza, anche al destino della società. Come ben sappiamo ormai da tempo, Zhang sta combattendo con diversi problemi economici e questo non rende assolutamente facile la vita al proprietario nerazzurro, che potrebbe essere costretto nei prossimi mesi a fare un passo indietro e lasciare la strada libera ad un altro miliardario.

Secondo quanto riferito da Andrea Zanon, imprenditore italoamericano, ai microfoni di calciomercato.it in onda su TvPlay, tra i possibili acquirenti dell’Inter c’è anche Pif, l’attuale proprietario del Newcastle. Il fondo saudita già in passato si era fortemente interessato ad entrare nel calcio italiano ed ora tutto potrebbe diventare realtà anche se bisognerà aspettare l’autunno prima di avere delle certezze.

Sicuramente il fondo saudita darebbe maggiori certezze al club nerazzurro anche dal punto di vista economico e per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e in base alle proposte che arriveranno. Sicuramente l’Inter ora sogna in grande e punta tutto su Pif per continuare il percorso iniziato in queste ultime settimane e che ha portato ad un risultato molto importate come quello di una semifinale di Champions League.

Pif all’Inter: i tifosi sognano in grande

L’arrivo di Pif all’Inter naturalmente sta portando i tifosi a sognare in grande anche per quanto riguarda il calciomercato. Il Newcastle ha fatto un salto di qualità importante ed ora anche i nerazzurri ci puntano.

Naturalmente stiamo parlando di una ipotesi visto che, almeno fino a questo momento, non c’è nulla di concreto. Per l’imprenditore italo-americano il discorso potrebbe entrare nel vivo il prossimo autunno e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro molto più chiaro. Ma i tifosi dell’Inter con Pif vogliono sondare assolutamente in grande.