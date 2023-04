Alena Seredova senza veli: la confessione dell’ex modella spiazza

Alena Seredova sorprende tutti. L’avvenenete modella ceca, infatti, ha colto di sorpresa i tantissimi fan con uno scatto da capogiro pubblicato su Instagram

Alena Seredova è, senza alcun dubbio, una delle modelle più famose in Italia. Classe 1978 è celebre in Italia non solo per la sua lunga carriera televisiva, ma anche per la relazione con Gianluigi Buffon che è durata diversi anni.

La carriera della stupenda modella comincia da giovanissima. A poco meno di 17 anni giunge a Milano dove si stabilisce. Nel 1998 prende parte al concorso di bellezza Miss Mondo dove rappresenta la Repubblica Ceca. Al termine della kermesse si classificherà al quarto posto. La notorietà vera e propria, invece, arriva nel 2000, quando partecipa al varietà “Torno Sabato” in onda su Rai 1 e condotto da Giorgio Panariello. La vera popolarità, però, esploderà nel 2005 quando viene pubblicato il calendario che la vede quale protagonista assoluta. Da lì in poi, sarà un continuo successo. Infatti, la Seredova partecipa a diversi film con Vincenzo Salemme e anche ad alcune pellicole che rientrano a pieno titolo in quelle facenti parte del filone dei Cinepanettoni.

Alena Seredova, la fine della relazione con Buffon: intanto i fan sono in delirio per una confessione

Come detto in apertura del pezzo, Alena Seredova è stata insieme a Gianluigi Buffon per diversi anni. Addirittura la coppia si è sposata nel 2011. La relazione, però è finita nel 2014. La cosa è stata accolta non proprio freddamente dal pubblico. Infatti, all’epoca, la notizia fece molto scalpore, soprattutto, perchè, la coppia Buffon-Seredova era considerata quasi iconica. Nel 2015 la modella ceca si è legata all’imprenditore Alessandro Nasi. Da diverso tempo la Seredova non appare in televisione, ma nonostante questo continua ad avere un rapporto importante con il proprio pubblico grazie ai social. La modella, infatti, è molto attiva da questo punto di vista. Il suo profilo Instagram è uno dei più seguiti sulla piattaforma.

Alena Seredova vanta una fanbase molto importante. Infatti, la modella ceca è seguita da oltre 576 mila followers. Un numero tutt’altro che esiguo. Ad ogni modo, la modella adopera il social, come detto in precedenza, per comunicare con i propri fan. Gli scatti che la vedono protagonista sono sempre molto apprezzati dal pubblico che continua a rilasciare “like” e a porre commenti sotto ai post che vedono la modella protagonista. La Seredova, comunque, stuzzica i followers anche attraverso le Instagram stories. L’ultima ha fatto scatenare l’intero mondo social.

La modella, infatti, ha pubblicato una storia in cui ha inserito una sua foto senza veli risalente a qualche anno fa. La storia, poi, è completata da un messaggio: “E se non ricordo male, non mi vedevo in forma”.