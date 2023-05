Bilancio rosso, il club di Serie A ora rischia

La Serie A è tornata in auge con lo spettacolo offerto anche in Champions e in Europa League: attenzione, il bilancio è in rosso

Non è sempre oro ciò che luccica. I top club d’Italia stanno dimostrando in campo di collezionare ottimi risultati anche in Champions e in Europa League. Milan e Inter si daranno battaglia fino all’ultimo sangue per centrare la finalissima della massima competizione europea. Stesso discorso per Juventus e Roma in semifinale di Europa League: il Napoli ha stupito tutti in Serie A riuscendo a superare tutte le concorrenti ed è ad un passo dallo Scudetto. Dopo ben 33 anni il tricolore tornerà sul petto della maglia azzurra: una gioia infinita per i tifosi partenopei.

Il campionato è diventato anche più movimentato, ma ci sono numerosi problemi fuori dal campo. La Juventus dovrà aspettare i vari esiti in Tribunale per il caso plusvalenze e per la manovra stipendi: illeciti e irregolarità sono all’ordine del giorno, ma al momento non si conoscono con certezza le sanzioni per il club bianconero. A fine maggio si potrà capire quello che succederà. Anche altri club italiani non stanno vivendo un ottimo periodo dal punto di vista economico: gli introiti della Champions League saranno benefici per i migliori club italiani.

Bilancio rosso, brutte notizie in casa Inter

La compagine nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, è tornata alla vittoria in Serie A con una rimonta da urlo contro la Lazio. L’obiettivo è quello di qualificarsi alla prossima Champions League entrando tra le prime quattro della classifica di Serie A.

Come svelato dal portale Calcio&Finanza, il gruppo Suning.com, la principale società del gruppo Suning con Zhang Jindong a capo dell’Inter e tra i principali azionisti, ha visto registrare un calo dell’esercizio 2022, con un bilancio e un fatturato in rosso. Una perdita sostanziale nel 2022 di circa 2,1 miliardi di euro, ma è molto inferiore rispetto alla perdita dello scorso anni di ben 5,5 miliardi di euro. Qualcosa è cambiato grazie alla cessione di varie attività logistiche e di azioni in una società di credito al consumo. Una notizia che potrebbe così incidere anche in ottica societaria: la qualificazione alla prossima Champions è vitale per la compagine nerazzurra. In caso contrario, arriveranno cessioni eccellenti in estate per guardare sempre il bilancio che non sta vivendo un momento facile.