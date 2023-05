Volley, curve da capogiro: a letto in lingerie manda i fan al tappeto

By

Tra le giocatrici di volley ce n’è una che ormai il pubblico conosce molto bene: la splendida Kayla Simmons lascia sempre senza fiato

Da un po’ di tempo, c’è un volto sportivo al femminile che sta guadagnando sempre più l’attenzione degli internauti. E di fronte al suo fascino è effettivamente difficile rimanere indifferenti. Parliamo di Kayla Simmons, l’influencer del volley più celebre sul web.

Classe 1996, la pallavolista americana non passa certo inosservata. E la sua bellezza e sensualità stanno ormai approdando anche alle nostre latitudini, conquistando immediatamente il pubblico.

Volley, Kayla Simmons da impazzire: è la nuova regina dei social

Fisico da pin-up, Kayla seduce al primo sguardo. Come detto, la sua fama, dall’estero, sta arrivando anche nel vecchio continente, e ha contribuito in questo anche il viaggio primaverile che la Simmons si sta concedendo attraverso l’Europa.

Un viaggio che se da un lato ha fatto conoscere Kayla a sempre più persone, dall’altro è rimasto nel cuore anche a lei, per la scoperta di luoghi e paesaggi suggestivi. Si è detta infatti letteralmente innamorata dell’Italia e in particolar modo dei paesini delle Cinque Terre, dove ha ammesso di aver trovato un angolo di paradiso.

Allo stesso modo, il suo pubblico cresce sempre di più e i suoi scatti, viste le sue curve prorompenti che non lasciano scampo, fanno davvero sognare ad occhi aperti. Kayla, che non ha sfondato nel volley professionistico, dopo essere stata una giocatrice universitaria di buon livello, su Instagram si sta riciclando come influencer di spicco. Ed è ormai quasi arrivata al traguardo del milione di followers.

Kayla Simmons illegale a dire poco: scatti in intimo trasparente devastanti

Un ulteriore boost alla sua platea di ammiratori arriverà certamente dall’ultima serie di scatti e video. Kayla è ancora in giro per l’Europa e decide di mandare definitivamente al tappeto i fan in questo modo.

Nella sua stanza d’albergo, si lascia andare a un piccolo shooting decisamente provocante, con lingerie trasparente che fatica enormemente a contenere il suo lato A stratosferico. Pose intriganti e forme giunoniche che come sempre non possono lasciare indifferenti. Il pubblico reagisce manco a dirlo a suon di like e commenti estasiati. Abbiamo una nuova protagonista annunciata dell’estate sui social, Kayla è pronta a prendersi definitivamente la scena e le copertine con il suo fascino incontenibile.