Tennis, svelato il pancione: una delle più grandi giocatrici è incinta

Serena Williams è incinta per la seconda volta: l’ex tennista è in attesa del secondo figlio dal marito Alexis Ohanian, a un anno dal ritiro

Met Gala 2023 con sorpresa per una leggenda del tennis mondiale. A poco meno di un anno dal ritiro, doloroso e commovente, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, una delle vere star di questo sport a livello femminile, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio. E lo ha fatto proprio una stella di Hollywood, presentandosi con il pancione al Met Gala di Anna Wintour, uno degli eventi più glamour dell’anno, seguito in tutto il mondo da milioni e milioni di appassionati.

“Ero davvero su di giri quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala”, ha scritto sui social Serena Williams, incontenibile nel suo splendore, con curve lievitate e un sorriso smagliante. Sotto l’elegante abito nero indossato per l’occasione, la regina Serena ha messo infatti in mostra il pancione, ufficializzando la sua nuova gravidanza.

Un momento emozionantissimo per lei e per il marito Alexis Ohanian. I due diventeranno infatti genitori per la seconda volta, dopo la nascita della primogenita Alexis Olympia Ohanian Jr, venuta al mondo ormai cinque anni fa, ben prima che la grandissima campionessa decidesse di dire basta con la propria carriera agonistica per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle mille altre attività che un’atleta come lei è riuscita a costruirsi nel corso degli anni.