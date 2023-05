Formula 1, torna a correre un campionissimo: ultim’ora pazzesca

A pochi mesi dal ritiro, un ex campione del mondo di Formula 1 annuncia il ritorno in pista: fan in estasi, la notizia fa esplodere di gioia il mondo dei motori

Per il ciclo “a volte ritornano”. Non è passato molto tempo dal suo ritiro, ma un ex campione del mondo sente già la mancanza delle corse e ha annunciato a sorpresa il suo ritorno in pista. Una notizia che ha fatto esplodere di gioia gli appassionati di Formula 1 di tutto il mondo. Dopo aver lasciato mestamente il circus, il campionissimo sta infatti per riprendere tra le mani un volante, regalando a se stesso e a tutti i suoi fan nuove emozioni a distanza di anni dalle sue storiche vittorie.

Nell’epoca recente la classe regina dell’automobilismo ha vissuto del talento di alcuni campioni straordinari, in grado di entrare nel cuore di milioni e milioni di tifosi di tutto il mondo. Da Alonso a Hamilton, fino all’attuale campione in carica, Max Verstappen, sono stati diversi i piloti in grado di far rivivere agli appassionati quelle emozioni che sembravano essersi dissolte con la fine del dominio di Schumacher e della Ferrari.

Tra questi, anche un indimenticabile pilota che proprio sulla rossa ha vissuto un sogno, un’illusione, racimolando però solo due secondi posti in cinque anni, nell’epoca del massimo splendore della Mercedes e di Lewis Hamilton. Si tratta di Sebastian Vettel, un quattro volte campione del mondo che non è riuscito nell’impresa di far tornare a vincere la casa di Maranello, e che ha chiuso mestamente la sua carriera la scorsa stagione a bordo di un’auto priva di grandi ambizioni come l’Aston Martin. Una chiusura non degna della carriera che ha avuto, e forse anche per questo motivo, a distanza di pochi mesi, il pilota tedesco ha deciso di ripensarci e di concedersi almeno un “ultimo ballo“.

Vettel torna in Formula 1: l’annuncio

La notizia è ufficiale: Sebastian Vettel tornerà in pista. Non per gareggiare in una competizione ufficiale. Con le corse il tedesco ormai sembra avere chiuso, almeno nella classe regina. Ma si regalerà comunque una passerella finale, per la gioia di tutti i suoi appassionati.

Sarà infatti uno dei protagonisti del Festival della velocità a Goodwood, il prossimo mese di luglio. Nell’occasione, potrà guidare alcune delle vetture storiche della sua collezione, tra cui la McClaren dell’indimenticato Ayrton Senna e la Williams di Mansell. Un grande ritorno per Vettel, che peraltro aveva già partecipato al festival nel 2012, dopo la conquista del suo secondo titolo mondiale.

“Non vedo l’ora di rimettermi al volante”, ha dichiarato l’ex campione subito dopo l’annuncio, aggiungendo di essere su di giri per questo ritorno e per la possibilità di poter guidare non solo delle auto storiche, ma alimentate con un carburante sostenibile per la prima volta. Particolare che rende l’appuntamento ancora più imperdibile per tutti gli appassionati.