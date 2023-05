Tennis, la temperatura sale: il topless in spiaggia infiamma Instagram

Corinna Dentoni scatenata sui social, l’ultima sua foto su Instagram infiamma gli amanti del tennis e non solo, facendo il boom nei commenti

La tennista italiana con uno scatto decisamente bollente torna al centro dell’attenzione, le sue foto sono decisamente un regalo inaspettato per i quasi 90mila followers, il tutto con annessa citazione di una frase di George Bernard Shaw.

È diventata una tennista influencer e le sue ultime foto confermano questa nomea. Ha visto sempre meno il campo da gioco Corinna Dentoni, rimasta ferma per un lungo periodo, il tutto con la sensazione che avrebbe potuto fare molto di più nella sua carriera.

Atleta col fisico da modella, Corinna Dentoni è stata protagonista più in passato che negli ultimi periodi, e le ultime sue news sui campi italiani di tennis riguardano la posizione da testa di serie nel Flogarden di Sassari. L’ultimo suo torneo Itf, quello di Santo Domingo, è stato deludente, uscendo al primo turno. I fan però non hanno smesso di seguirla, gli ultimi scatti confermano come sia comunque in forma.

Corinna Dentoni è fantastica: uno scatto da urlo

Corinna Dentoni è tra le tenniste italiane più seguite, in passato aveva fatto vedere grandi cose. Arrivata alla posizione numero 132 nel ranking Atp femminile, aveva anche vinto nove titoli Itf in singolare, figurando per due volte nel tabellone principale del Roland Garros. Non proprio una principiante, dunque, ma una tennista che ha avuto anche le sue soddisfazioni, peccato come la sua carriera non sia poi proseguita verso una maggiore ribalta internazionale. Ora, gli sportivi cercano di consolarsi ammirandola sui social, l’ultimo scatto è da far rimanere a bocca aperta.

Su Instagram l’ultimo scatto bollente della Dentoni è accompagnato dalla frase di Shaw: “La libertà comporta responsabilità: ecco perché tutti ne hanno paura”. Un messaggio tra le linee, tutto sommato, a quanti l’hanno criticata in passato, vuole sentirsi libera di fare solo ciò che la rende felice. E a giudicare dalle foto, la tennista di Pietrasanta appare al meglio.

Sicuramente vorrà comunque avere un pronto riscatto nel prossimo turno, l’eliminazione al torneo Itf di Santo Domingo non è stato proprio il massimo. Era stata ammessa nel tabellone principale grazie alla wild card concessale dagli organizzatori del torneo, ma è stata sconfitta al primo turno. Un duro colpo, ma potrà reagire prossimamente e gli sportivi aspettano trepidanti una vittoria della Dentoni, che manca da fin troppo tempo ormai.