Ultim’ora, clamorosa decisione di Allegri: cambia tutto in casa Juve

Massimiliano Allegri cambia idea e i piani di mercato della Juventus sono stravolti: ecco cosa sta succedendo

Vincere aiuta a vincere e adesso, dopo aver battuto il Lecce, per la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara il periodo più delicato della stagione.

Da un lato sarà essenziale confermarsi tra le prime quattro in campionato, visto che l’intenzione l’anno prossimo sarà quella di tornare protagonista anche in Champions League. Molto, poi, dipenderà dal riesame del caso plusvalenze fittizie che dopo aver visto revocata temporaneamente la penalizzazione ai bianconeri, potrebbe ripresentarsi sotto altri tipi di pene. Occhio, poi, all’Europa League. Il doppio big match col Siviglia si avvicina a grandi passi e l’idea di arrivare fino in fondo in una competizione importante, magari sollevando la coppa al cielo, intriga non poco Massimiliano Allegri.

Il ‘Conte Max’, dunque, farà di tutto per superare l’ostacolo spagnolo e mettere la firma su una stagione cominciata in modo terrificante e che potrebbe addirittura sorridere alla squadra bianconera. Uno dei temi caldi che da inizio giugno comincerà a monopolizzare l’attenzione in casa Juventus sarà certamente il calciomercato. Una sessione, quella estiva, pronta a stupire su diversi piani.

Retromarcia Juve: adesso è incedibile

Perchè le uscite saranno molteplici, alcune illustri – Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot restano in scadenza e probabilmente saluteranno a fine giugno a parametro zero. Leandro Paredes, arrivato in prestito dal PSG, è già atteso di ritorno a Parigi visto che la Juve non è rimasta soddisfatta dalle prestazioni del regista campione del Mondo.

C’è tuttavia un cambio di piani, per la ‘Vecchia Signora’, riguardo ad uno dei giocatori che ultimamente si sarebbe guadagnato la conferma per decisione dello stesso Allegri. Parliamo di Mattia Perin che da qualche settimana sta rimpiazzando egregiamente Szczesny. L’ex Genoa, 30 anni, è in scadenza nel 2025 e fino a qualche settimana veniva dato per sicuro partente da Torino. Una retromarcia, portata avanti da Allegri e sposata in toto dalla Juventus, dovrebbe però vedere Perin difendere i pali bianconeri anche l’anno prossimo. La Fiorentina ed altre squadre di Serie A, di metà classifica, ci proveranno senz’altro offrendo all’estremo difensore un posto da titolare tra qualche settimana.

La decisione sul portiere di Latina, però, appare perentoria. Allegri non vuole proprio parlarne, Perin rimarrà lì dov’è almeno per un’ulteriore stagione. Il portiere classe 1992, in questa stagione, ha accumulato 17 presenze totali molte delle quali nelle ultime settimane. Un cambio di programma, dunque, sul quale la società e l’allenatore livornese non transigeranno: Perin rimarrà alla Juventus, nonostante possibili proposte dalla Serie A.