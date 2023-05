MotoGP, incredibile ritorno: “Un’emozione indescrivibile”

Un ex pilota MotoGP è pronto a fare il suo ritorno nella classe regina del Motomondiale: è arrivato l’annuncio ufficiale.

Purtroppo la stagione MotoGP 2023 si sta rivelando un vero calvario per Enea Bastianini. Partito con grande entusiasmo e la voglia di puntare al titolo, visto il passaggio al team ufficiale, si è ritrovato in una situazione del tutto inaspettata.

Nel Gran Premio del Portogallo è stato steso da Luca Marini nella gara sprint e ha rimediato la frattura della scapola destra. Non è stata necessaria un’operazione, ma ha comunque dovuto saltare gli appuntamenti in Argentina e Stati Uniti. Sembrava tutto a posto per il suo rientro a Jerez e, infatti, ha ottenuto l’ok dei dottori per tornare a correre. Tuttavia, le prove libere hanno evidenziato che le sue condizioni fisiche non erano ancora al meglio e sabato mattina ha dovuto ritirarsi dal GP di Spagna.

MotoGP, Bastianini salta Le Mans: Ducati ufficializza il sostituto

Si pensava che Bastianini ce l’avrebbe fatta a tornare per il Gran Premio di Francia (12-14 maggio), invece non ci sarà. La sua scapola destra ha bisogno di ulteriore tempo per essere a posto e consentirgli di guidare senza troppi fastidi la sua Desmosedici GP. Il suo obiettivo è quello di essere in ottima forma per il GP d’Italia, che va in scena al Mugello nel weekend 9-11 giugno. Ha un po’ di settimane di tempo per stare meglio e poter correre in Toscana.

Il team ufficiale Ducati ha annunciato anche il sostituto di Bastianini. Non sarà Michele Pirro, che ha rimpiazzato il riminese già ad Austin. Il collaudatore ducatista corre nel CIV Superbike e nel prossimo fine settimana c’è una tappa del campionato italiano al Mugello. Priorità a quell’evento.

Ducati ha scelto di richiamare Danilo Petrucci, che in MotoGP ci ha già corso per tanti anni e nel biennio 2019-2020 lo ha fatto proprio per il team ufficiale bolognese. Oggi l’esperto pilota umbro milita nel Mondiale Superbike con il Barni Spark Racing Team e guida una Ducati Panigale V4 R. Sta faticando un po’ nella nuova categoria, però spera di raggiungere un buon livello di competitività con il passare del tempo.

Petrucci è stato contattato dal direttore sportivo Paolo Ciabatti e non ha potuto dire di no alla proposta. Tra l’altro a Le Mans vinse la gara bagnata del 2020 con la Desmosedici GP del team ufficiale Ducati e nel prossimo weekend non è esclusa pioggia in Francia. Affronterà con entusiasmo la sfida: “Sono felice di tornare in MotoGP, anche se sono dispiaciuto per Enea. Sarà un onore guidare la moto campione del mondo e indossare di nuovo la tuta con cui ho vinto in passato. Un’emozione indescrivibile”. Vedremo come se la caverà.