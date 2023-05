Daniele Scardina, l’ultima notizia commuove i tifosi: le condizioni del pugile

Da quasi due mesi e mezzo Daniele Scardina sta combattendo contro il suo fisico: le ultime notizie sul pugile commuovono i tifosi

Quasi un anno fa il suo ultimo incontro, una sconfitta inattesa che voleva vendicare ora sportivamente sul ring. Ma da più di due mesi Daniele Scardina sta combattendo contro se stesso, o meglio contro il suo fisico.

Si stava allenando in un centro sportivo di Milano, come aveva sempre fatto, quando improvvisamente ha accusato un malessere che l’ho costretto a correre negli spogliatoi. Appena il tempo di arrivare e si è accasciato al suolo, vittima di quella che gli esami hanno accertato come emorragia cerebrale.

Da lì la corsa d’urgenza alla clinica Humanitas di Rozzano e il delicato intervento al cervello. Daniele è rimasto diversi giorni in come farmacologico e fin da subito la famiglia ha fatto capire che la situazione era estremamente delicata. Sono passate le settimane, aspettando notizie positive, tra speranza e disperazione.

Il silenzio che è calato sulle sue condizioni fisiche è stato rotto solo dai post del fratello Giovanni, che lo ha sempre accompagnato durante la carriera. Insieme erano partiti per la Florida diversi anni fa quando ‘King Toretto’, come è soprannominato il pugile dai suoi fan, quando Daniele ha deciso chela boxe sarebbe stata la sua vita. E insieme sono ancora adesso che stanno lottando per condizioni di vita migliori.

Daniele Scardina, l’ultima notizia commuove: parole importanti sul futuro del campione

La prima notizia veramente positiva è arrivata alla fine di aprile, quando Giovanni Scardina ha rotto il silenzio per parlare di liberazione. Il fratello infatti è stato dimesso dall’Humanitas dopo due mesi di cure, per le quali tutta la famiglia ha ringraziato di cuore il personale sanitario. Ora comincia la seconda fase, quella riabilitativa in un centro specializzato per questi casi nella provincia di Lecco.

“La strada è ancora lunga, ma Daniele è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie”, ha scritto il fratello. E in fondo è una vicenda che ha molti punti di contatto, età a parte, con quella di Stefano Tacconi che a fine aprile dello scorso anno è stato vittima dello stesso male.

Chi conosce bene Daniele e la sua famiglia è Gilles Rocca. L’attore romano, vincitore in passato anche di Ballando con le Stelle, è amico da una vita di Scardina e ha parlato di lui ospite in un noto programma di Rai 1.

Ha spiegato che adesso riesce a respirare da solo, senza ausilio delle macchine, e sa che davanti a lui c’è una strada in salita, ma ha anche la forza per affrontarla: “Sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida”.

L’ultimo match è stato quello del 13 maggio 2022 durante la Milano Boxing Nigh quando Daniele Scardina è stato sconfitto da Giovanni De Carolis cedendo la cintura intercontinentale dei supermedi WBO dopo 20 vittorie. Doveva tornare sul ring il 24 marzo scorso debuttando nei mediomassimi, ora ha altri obiettivi.