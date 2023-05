Il Giro d’Italia si scalda: scollatura piccante per Barbara Pedrotti

Barbara Pedrotti è la regina del Giro d’Italia che è appena iniziato: la conduttrice finisce subito sotto i riflettori con una scollatura che fa entusiasmare gli amanti del ciclismo e non solo

Gli appassionati delle due ruote sono estasiati dalle ultime foto di Barbara Pedrotti, la quarantenne conduttrice, che è sempre più di casa in uno degli eventi più importanti del ciclismo europeo e non solo.

Molti sportivi la considerano ormai la regina del Giro ed è un’affermazione che difficilmente può essere messa in dubbio. Barbara Pedrotti conquista sempre più fan: la giornalista è protagonista di rilievo di uno degli eventi sportivi più importanti d’Italia.

Il binomio con la corsa ciclistica continua, tutte le tappe vedranno a margine anche la nota presentatrice, con la sua voce e la sua vitalità che daranno il via al percorso tra mari e monti che attraverserà quasi tutta la nostra penisola. Prima del Giro, però, a far parlare sono decisamente le sue foto sui social.

Barbara Pedrotti infiamma il Giro d’Italia

L’edizione della corsa si è rinnovata in questo 2023, il grande errore è stato di tralasciare il Sud Italia: non capita di rado, è un problema di organizzazione che persiste nel corso degli anni. Così, questo Giro d’Italia senza la passione del meridione sarà comunque compensato dalla vitalità di Barbara Pedrotti, ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati del ciclismo. L’ultima foto è stata decisamente valutata con favore dagli amanti della competizione e non solo.

Da madrina a regina il passo è breve, nel postare sul suo canale Instagram la foto di LaPresse (ha taggato il profilo ufficiale), ci sono i buoni propositi per questa edizione 2023: “Quante emozioni alla Teams Presentantion, 22 squadre, 176 corridori e tre show acrobatici che hanno perfettamente unito l’eleganza e la potenza, un po’ quel mix meraviglioso che, tappa dopo tappa, vedremo al Giro quando alla forza del gesto sportivo si unirà la leggiadria dei corridori, che sembrano danzare sulle proprie biciclette”.

Da Pescara, luogo dell’evento, attraversando tutta l’Italia gli amanti del Giro avranno in Barbara Pedrotti un punto di riferimento. Aggiornerà sui suoi canali social quanto avverrà nella competizione, postando altre immagini mozzafiato dai luoghi della corsa ed entusiasmando così i circa 300mila followers che la seguono. In molti sognano una rivalsa italiana, sperando che porti bene a un nostro ciclista: dal 2016, anno della vittoria di Vittorio Nibali, il tricolore ha abbandonato la maglia rosa.