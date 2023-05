Leclerc, la resa è definitiva: il team radio mette i brividi

Tornano le nubi tra la Ferrari e Charles Leclerc, il settimo posto conquistato nell’ultimo Gran Premio di Miami ha riportato le incertezze a Maranello

Charles Leclerc non è contento della tenuta della sua macchina: la scuderia di Maranello continua con la crisi in fase di progettazione che la rende sempre più anonima nel campionato di Formula 1, dove volano le dirette concorrenti.

Cinque Gran Premi possono già bastare per capire come anche questa stagione sarà un lungo calvario, se non miglioreranno le cose. La resa di Charles Leclerc la dice decisamente lunga, visto che il pilota monegasco della Ferrari ha concluso l’ultima gara in settima posizione, vedendo ancora una doppietta Red Bull al comando.

Sinora tre sono le affermazioni di Verstappen e due di Perez: i piloti del team austro-inglese lotteranno per il titolo e hanno quasi il triplo dei punti della Ferrari. Un’amarezza enorme, soprattutto considerato come, visti i progressi di Baku, la Ferrari doveva impostare ben altro tipo di gara, ma ha lasciato Leclerc quasi da solo a combattere contro avversari che corrono decisamente più veloci.

Resa Leclerc, che problema per la Ferrari

Arrendersi a maggio non può essere accettabile, considerato come il progetto della Rossa sia in divenire. Ma come in tutti gli sport, se non arrivano i risultati è difficile anche guardare avanti con la necessaria fiducia per il futuro e i numeri sono già un quadro poco rassicurante: la Ferrari ha conquistato 78 punti (di cui 16 a Miami), il bottino di Leclerc invece si fissa a 34. Il settimo posto e i sei punti raggranellati hanno fatto scoraggiare il monegasco che, durante la gara, ha chiuso le comunicazioni con l’ingegnere di pista Xavier Marcos.

Un ulteriore segnale di nervosismo, l’ingegnere aveva contattato il pilota per aggiornarlo su quanti potevano essere i suoi diretti avversari ma Leclerc non ha voluto nemmeno ascoltare i consigli sui pericoli possibili dalle retrovie. Il monegasco era poco felice e probabilmente nemmeno tanto contento di dover difendere il settimo posto, per lui poco contava sul finale di gara arrivare ben lontano dal podio ma comunque a zona punti.

Leclerc scoraggiato con la Ferrari, non un buon proposito per il futuro. Quanto raccolto da FormulaPassion fa capire come le cose non vanno per il meglio, Leclerc in questa stagione non è nuovo a nervosismi o a gesti di insofferenza verso il team. Guardando anche al futuro, c’è sempre una porta della Mercedes pronta ad aprirsi per lui nel 2024.