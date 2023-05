Tegola Dybala, ansia a Roma: tifosi col fiato sospeso

Il calciomercato della Roma passerà dal destino di Paulo Dybala: l’addio è una possibilità sempre più concreta

Solo 2 punti conquistati nelle ultime quattro giornate in campionato. Il momento vissuto dalla Roma di Josè Mourinho non è affatto dei migliori. E questo preoccupante calo arriva nelle settimane più calde e delicate, visto che giovedì prossimo i giallorossi sfideranno il Bayer Leverkusen per l’andata delle semifinali di Europa League all’Olimpico.

Proprio lo Stadio è stato pochi giorni fa teatro dell’ennesimo tracollo, senza alcuna scusante, contro l’Inter. Lo 0-2 incassato dagli uomini di Simone Inzaghi ha mostrato crepe e fragilità che non lasciano ben sperare. La rincorsa ad un posto Champions, poi, sembra sempre più difficile. Perchè se è vero che la concorrenza è sempre la stessa, con un trend così poco incoraggiante c’è da stare davvero poco tranquilli nello sperare di giocare la massima competizione europea nella stagione 2023/24.

Per non parlare, poi, dei dubbi continui che filtrerebbero sull’addio di Josè Mourinho in estate. Lo ‘Special One’, si vocifera da tempo, potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura nella Capitale. Sotto contratto fino al 2024, il tecnico lusitano ha spesso e volentieri lanciato frecciate più o meno mirate verso la società. Quello che rischia tuttavia di rappresentare il nodo più spinoso in vista della prossima sessione di calciomercato risponde al nome di Paulo Dybala.

Dybala via da Roma: due top club pronti all’assalto

La ‘Joya, sin dal suo approdo a Roma, ha stupito tutti mostrando giocate e numeri che hanno letteralmente trascinato la squadra capitolina. Sono infatti 16 le reti di Dybala con il gruppo allenato da Mourinho, con cui ha anche firmato 8 assist in 35 presenze complessive tra campionato e coppe.

Il ‘problema’, che preoccupa società e soprattutto tifosi, risidede nella clausola rescissoria da 20 milioni valida per l’estero e presente nel contratto che l’argentino ha firmato fino al 30 giugno 2025. Al 29enne di Laguna Larga, già nei mesi scorsi, hanno pensato diversi grandi club pronti a scommettere su di lui per la stagione che verrà. Anche perchè, ad una cifra davvero irrisoria, potrebbero portare a casa uno degli attaccanti più brillanti e concreti che già con la Juventus aveva mostrato un calcio ben superiore alla media. Sembrerebbero due le società fortemente convinte dell’operazione Dybala, a partire da giugno. La prima si trova in Premier League ed è il Manchester United i ten Hag, in piena ricostruzione e pronto a cambiare tanto anche in attacco.

In questo caso l’argentino diventerebbe la stella su cui basare parte della manovra offensiva del manager olandese. Attenzione poi, infine, anche al Barcellona. Di Dybala in Catalogna si fantastica sin dall’addio di Messi, come possibile erede della ‘Pulga’. Ma adesso la situazione è cambiata, i catalani non possono spendere e spandere in giro per l’Europa e l’attaccante giallorosso con una clausola così bassa fa non poca gola ai blaugrana. La Roma, insomma, dovrà stare attenta: la caccia alla ‘Joya’ è ufficialmente aperta.