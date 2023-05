Camila Giorgi ce l’ha fatta: ora c’è anche la certezza

La bella marchigiana ha recuperato giusto in tempo dal problema al ginocchio che l’aveva condizionata nelle settimane precedenti

Il Foro Italico ha già aperto i battenti. Nella mattinata di lunedì 8 maggio si stanno infatti svolgendo i match di qualificazione che determineranno la composizione del Main Draw degli Internazionali d’Italia, che prenderà ufficialmente il via il 9 maggio, per concludersi domenica 21. In campo femminile c’era tanta attesa per capire quali e quante tenniste avrebbero rappresentato i colori azzurri nel torneo più atteso dell’anno. Dopo il forfait, in campo maschile, di Matteo Berrettini, c’era ansia per conoscere le reali condizioni di Camila Giorgi, esponente di punta del nostro movimento. Finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso.

Dopo aver saltato per una noia al ginocchio sia l’ultima giornata della Billie Jean King Cup, dove avrebbe dovuto essere impegnata sia nel match di singolare che nel doppio, la bella marchigiana ha abbandonato la contesa anche in quel di Madrid, sede del torneo Mutua Open e appartenente alla categoria 1000, mentre era impegnata nel match di primo turno contro l’egiziana Sheriff. Sempre il ginocchio la causa delle non perfette condizioni fisiche dell’atleta italiana. Dopo un breve periodo di riposo, Camila ha stretto i denti per recuperare condizione e convinzione. Convinzione di poter giocare un ruolo da protagonista nel suggestivo torneo all’ombra della collina di Montemario.

Camila Giorgi ok, subito una qualificata per la bella tennista

Nella stupenda sede del Colosseo si è tenuto il sorteggio del tabellone principale di uomini e donne che daranno vita a 12 giorni di spettacolo puro. La lieta novella è per l’appunto la presenza di Camila Giorgi, che non ha voluto rinunciare alla kermesse tennistica più importante del nostro Paese. Abbinata ad una tennista che uscirà dal tabellone delle qualificazioni, e che dovrà essere stabilita prossimamente, la 31enne potrebbe trovare sulla sua strada un’altra atleta azzurra. Una che ultimamene ha regalato ai nostri colori, in coppia con Elisabetta Cocciaretto, la soddisfazione di approdare alla finale della succitata Billie Jean King Cup, la ‘Davis’ femminile.

Camila Giorgi-Martina Trevisan è infatti il crudele ma allo stesso tempo affascinante abbinamento possibile in regime di terzo turno. La tenace fiorentina, che usufruisce di un bye al primo turno, se la vedrà con la vincente del match tra una qualificata e la ceca Karolína Muchova. Il pubblico romano, dopo il derby Sinner-Fognini dello scorso anno – che vide l’affermazione in tre set del nativo di San Candido – non vede l’ora di assistere al tanto atteso confronto tra quelle che, classifica alla mano, sono le nostre due migliori tenniste.