Federer come non lo avete mai visto: ci sono davvero tutti, fan in estasi (Foto)

E’ bastata una foto per scatenare l’entusiasmo dei fan. Per Roger Federer, il seguito dei fan è sempre lo stesso e, stavolta, non c’era solo lui

Si è ritirato lo scorso settembre, lasciando un vuoto incredibile negli appassionati che lo hanno seguito e acclamato per anni ma anche in alcuni degli avversari contro i quali ha disputato sfide leggendarie nei tornei più importanti.

Partite che sono rimaste nella storia del tennis così come la sera del 23 settembre 2022 quando, alla O2 Arena di Londra, Roger Federer ha disputato il suo ultimo match in carriera alla Laver Cup. Un incontro di doppio per il quale lo svizzero ha scelto un compagno di eccezione, quel Rafa Nadal, avversario di un’intera carriera e amico nella vita al di fuori dal campo.

Quella che Federer ora si sta godendo pienamente dopo anni in giro per il mondo a disputare tornei. “Non sarò un fantasma”, aveva dichiarato Roger il giorno del ritiro e, finora, ha mantenuto la promessa. Di lui si parla ancora. Recentissima, ad esempio, la partecipazione al Met Gala di New York, l’evento benefico al quale hanno partecipato vip e personaggi del mondo dello sport, tra i quali anche Matteo Berrettini e Serena Williams.

Roger Federer, una foto unica e irripetibile

Da New York, Federer è poi volato verso la Florida per assistere dal vivo al GP di Miami. Già in passato, Roger si era visto nel paddock di Formula 1, precisamente nel box della Mercedes, brand del quale è anche testimonial.

Stavolta a Miami, Federer si è portato l’intera famiglia. Insieme a lui, infatti, c’erano la moglie Mirka e i quattro figli ovvero Myla Rose, Charlene Riva, Leo e Lennart. Si, perché Roger, oltre a essere stato un tennista irripetibile è stato unico anche in questo. Dall’unione con Mirka, infatti, sono nate due coppie gemelli, non certo un’eventualità comune.

Raramente i figli di Federer si sono visti in pubblico al seguito del padre nei vari tornei disputati. L’unica volta in cui sono comparsi in scena con Roger è stato nella serata dell’addio a Londra. Anche loro erano in lacrime vedendo il padre commosso di fronte agli applausi del pubblico londinese e dei colleghi in campo.

Per immortalare il momento, la famiglia Federer è stata fotografata sul rettilineo finale del circuito di Miami. La somiglianza delle figlie con il padre è davvero lampante. Chissà se qualcuno dei quattro proverà a imitare Roger. Sarebbe davvero bello rivedere un Federer su un campo da tennis.