Ferrari sbeffeggiata, tifosi increduli: è successo dopo Miami

Le critiche in casa Ferrari crescono dopo il Gran Premio di Miami. Oltre ai pessimi risultati si sta aggiungendo ulteriori mancanze non più accettabili

La Rossa di Maranello da scuderia temuta è diventata ora un team da centro classifica, beffata anche dagli stessi protagonisti della Formula 1. I tifosi sono infuriati, quanto successo in America conferma come qualcosa non stia quadrando per il verso giusto.

I progressi di Baku sono stati rapidamente cancellati, ed anche questa può essere considerata una sorta d’impresa, seppur non delle più edificanti. La Ferrari sembrava in via di guarigione ma il crollo al Gp di Miami è stato evidente: la macchina non migliora e incomincia la caccia al colpevole.

La colpa è dei meccanici o dei piloti se la Ferrari non gira al meglio? Charles Leclerc ha declinato ogni responsabilità tanto da non rispondere nemmeno al team radio durante il Gp in Florida, ma c’è un’altra beffa all’orizzonte per la Ferrari. Lontani i tempi delle vittorie e del dominio, è tempo di incassare anche sfottò e critiche feroci.

Ferrari, la critica ora è spietata: non c’è pace

L’ultima corsa ha creato una sorta di spaccatura anche in classifica: la Red Bull corre e le altre macchine vanno a rilento. Togliendo i progressi dell’Aston Martin, sono la Mercedes e la Ferrari che hanno provato a insidiare il team austro-inglese ma sono rimaste subito nelle retrovie, vittime di vari problemi. Ciò è stato rivelato anche dal team manager della Red Bull, Cristian Horner, che ha dato una frecciata alle due scuderie: “In questo campionato di Formula 1 dobbiamo ancora capire dove sono finite Mercedes e Ferrari”.

Horner è sicuro della Red Bull e ai microfoni di Sky Sport il suo giudizio è stato netto. La critica alla Ferrari arriva anche in paragone con quanto accade nella sua scuderia: “Cinque gare e cinque vittorie, non abbiamo mai avuto un inizio così, abbiamo fatto un passo normale durante l’inverno”. Questo è un passaggio principale, Horner ha ribadito come nemmeno la Red Bull sia migliorata dal 2022 al 2023, ha solo mantenuto un passo normale e proseguito in maniera continua con una macchina che già dava garanzie.

I tifosi hanno seguito con particolare attenzione le parole di Horner, ritenendole giuste ma col sapore di beffa. La Ferrari non è migliorata, questo è un dato oggettivo guardando la classifica. Per tornare a vincere bisognava fare decisamente delle migliorie alla struttura tecnica, al telaio e all’aerodinamica. Non è avvenuto nulla di tutto ciò, il mondiale di Formula 1 può essere una lunga agonia per la Rossa.