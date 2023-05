Lo sport italiano perde un altro grande volto: si ritira

Una grande protagonista dello sport italiano ha deciso di ritirarsi, dopo anni di alto livello è arrivato il momento di lasciare l’attività agonistica, ecco di chi si tratta…

A mettere la parola fine alla propria carriera è Lucia Bosetti, pallavolista di grande spessore e più volte protagonista con la maglia della Nazionale italiana di volley, oltre alle varie affermazioni con i club in cui ha giocato.

Una carriera nella quale è emersa come ottima interprete nel ruolo di schiacciatrice, e specie in difesa come ricevitrice ha avuto un alto rendimento, mentre in attacco il suo potenziale nel corso del tempo ha registrato un calo per via dei numerosi infortuni. Ha iniziato giovanissima, appena maggiorenne approdando in Serie A con il Sassuolo, debuttando poco tempo dopo con la Nazionale azzurra. Poi l’arrivo a Bergamo, dove conquisterà una Champions ed il suo primo scudetto.

Avrà modo di vincere il campionato italiano in altre due occasioni con Piacenza, senza dimenticare per lei anche due esperienze in Turchia con Fenerbache e nel Cukurova, sua ultima avventura in carriera. Nella Nazionale azzurra ha conquistato un oro europeo ed un argento mondiale. Lucia Bosetti ha poi una sorella minore, vale a dire Caterina Bosetti, anch’essa più volte in azzurro ed attuale schiacciatrice di Novara.

Ritiro Ufficiale: nuova vita dopo la tragedia

A luglio Lucia Bosetti compirà 34 anni, negli scorsi mesi ha avuto una disavventura nella città in cui giocava, vale a dire Adana, località in cui era avvenuta una violenta scossa di terremoto e provocato diversi guai. In quel caso, la pallavolista era uscita indenne.

La decisione del ritiro non è stata ancora ufficializzata, ma le voci vicino alla giocatrice fanno intendere come la decisione appaia ormai inevitabile, ma sul suo futuro sarebbe già pronto un nuovo ruolo, sempre all’interno del volley.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Bosetti avrà modo di continuare come general manager a Macerata, squadra appena reduce dalla retrocessione in A2, un modo nuovo per poter ripartire e dare il proprio sostegno in un contesto nuovo.

Tale decisione sarebbe dipesa anche dal fatto di poter stare vicino al marito, ovvero Matteo Carancini, il quale ha lo stesso ruolo della moglie nella squadra marchigiana al maschile, attualmente impegnata nella conquista del titolo, trovandosi in finale playoff contro Trento. Chissà cheLucia Bosetti non possa svolgere il medesimo ruolo e rilanciare le ragazze di Macerata: nei prossimi giorni sono attese conferme in tal senso.