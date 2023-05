Nuova penalizzazione per la Juve: come cambia la classifica di Serie A

La Juventus è tornata ad ottenere risultati in Serie A mettendo al sicuro un posto tra le prime quattro nel campionato italiano ma i bianconeri potrebbero dover fare i conti con una nuova penalizzazione.

Riottenuti i 15 punti che erano stati tolti, gli uomini di Massimiliano Allegri ora attendono di conoscere l’esito del nuovo processo che potrebbe portare un nuovo handicap alla Juventus in questo finale di stagione.

E’ attesa nelle prossime settimane l’udienza che deciderà definitivamente il destino della Juventus dal punto di vista del caso plusvalenze. La squadra di Massimiliano Allegri rischia di scivolare nuovamente fuori dai primi quattro posti in classifica, rivoluzionando la Serie A a pochissimi turni dal termine del campionato. Una sentenza che è infatti attesa con ansia anche dalle altre squadre che al momento stanno lottando per un posto in Champions League.

Juventus, in arrivo una nuova penalizzazione: possibile uno sconto

Nelle ultime ore si ipotizza che si possa arrivare ad una penalizzazione di 9 punti come richiesto inizialmente dal procuratore Chiné, scontando di fatto i 15 che erano stati tolti in prima udienza.

Il verdetto definitivo, stando a quanto affermato da Il Fatto Quotidiano, potrebbe arrivare già durante il mese di maggio con la Juventus che poi potrebbe presentare ricorso ma quando la FIGC potrebbe già aver comunicato alla UEFA i posti per le coppe europee. Da ricordare poi che la pena per i bianconeri deve essere afflittiva, cioè far perdere un obiettivo raggiunto con i punti conquistati in classifica.

Nel caso in cui la Juventus dovesse essere penalizzata di nove punti, al momento i bianconeri si andrebbero a posizionare al settimo posto in classifica ad una distanza dalla coppia formata da Atalanta e Roma che in questo momento rappresentano l’ultimo vagone del treno in corsa per i posti Champions. Entrerebbe tra le prime quattro il Milan, ora quinto a due lunghezze dai cugini dell’Inter. Una lotta che comprende ben sei squadre per tre posti.

Un altro rischio per la squadra bianconera è che ci sia una squalifica dalle coppe europee in vista della prossima stagione. Una decisione che potrebbe portare ad un terremoto anche sul calciomercato con la Juventus che non avrebbe gli introiti derivanti dalla UEFA e difficilmente potrebbe sostenere gli ingaggi alti di alcuni top player. Uno scenario che, se si avverasse, potrebbe portare la ‘vecchia signora’ a cedere alcuni dei migliori calciatori della rosa per tentare di far quadrare i conti.