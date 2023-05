Sinner, il grande momento si avvicina: ora è tutto deciso

Internazionali d’Italia al via a Roma. Per Jannik Sinner c’è già un verdetto ufficiale prima dell’inizio del torneo

Un’edizione storica quella appena iniziata per gli Internazionali d’Italia. A differenza di quelle passate, il torneo del Foro Italico, per la prima volta avrà una programmazione allungata di 12 giorni rispetto a quella consueta settimanale.

Si comincia mercoledì 10 maggio con il primo turno del torneo maschile distribuito su due giorni. In quest’ultimi non debutteranno le teste di serie, attese all’esordio da venerdì. Tra queste c’è anche Jannik Sinner.

L’azzurro si presenta a Roma da ottava testa di serie, un piazzamento raggiunto grazie agli ottimi risultati ottenuti nella prima parte di stagione con la vittoria a Montpellier, la semifinale di Indian Wells e le finali di Miami e Rotterdam, entrambe perse contro Medvedev. Uno score davvero importante che ha riportato Sinner in top ten dopo il calo nel ranking della scorsa stagione dovuto a una serie di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

Sinner, ecco il primo avversario agli Internazionali

Risultati che accrescono l’attesa dei tifosi del Foro per Sinner che, mai come in questa edizione, può legittimamente ambire anche alla vittoria degli Internazionali. Era il 1976 quando l’ultimo italiano ci è riuscito ovvero Adriano Panatta, vincitore in finale su Vilas nell’annata di grazia nella quale ha poi trionfato al Roland Garros e in Coppa Davis.

Il cammino di Sinner agli Internazionale comincerà venerdì 12 maggio contro il vincente del match di primo turno tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e lo spagnolo Jaume Munar, quest’ultimo specialista della terra battuta. Precedenti favorevoli con entrambi per Sinner che ha sconfitto Munar nell’unico confronto diretto a Umago la scorsa estate e Kokkinakis nei due incontri che l’hanno opposto all’australiano a Cincinnati e Adelaide.

Sinner è inserito nella parte alta del tabellone degli Internazionali d’Italia. Nel suo potenziale cammino, l’azzurro potrebbe incrociare Casper Ruud ai quarti e Novak Djokovic in semifinale. Il serbo torna a Roma da campione in carica dopo aver recuperato dall’infortunio al gomito che l’ha costretto al forfait a Madrid.

Non un buon momento per Nole, reduce dalla sconfitta a Montecarlo contro Musetti agli ottavi e da un altro inaspettato ko, in finale, a Banja Luka con il connazionale Lajovic. Due notizie inaspettate alle quali se ne è aggiunta un’altra favorevole per il campione serbo. Con la fine dei vincoli sull’ingresso negli Usa dei non vaccinati contro il Covid, Nole potrà disputare la prossima edizione dello Us Open oltreché dei Masters nordamericani.