Hamilton, annuncio definitivo: ecco dove correrà nel 2024

Arriva un annuncio sul futuro di Lewis Hamilton con il pilota della Mercedes che non è certo su quale sarà la prossima scuderia.

Il futuro del pilota inglese sembra essere fortemente in dubbio. Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo per il rinnovo con la Mercedes ma poi sono giunte le smentite del caso.

Sette volte campione del mondo, il pilota sta vivendo una stagione difficile dopo aver avuto problemi già nel 2022. Un momento non ottimo per la carriera del classe 1985 che potrebbe essere arrivato al suo ultimo contratto per quello che riguarda l’attività agonistica, correndo magari per altri due anni. La Mercedes, dopo il mondiale perso di fatto all’ultima curva nel 2021, ha avuto un’annata molto complicata nel 2022 non essendo mai competitiva per quello che riguarda il titolo iridato.

Formula 1, quale futuro per Lewis Hamilton: arriva l’annuncio

A parlare del futuro del pilota britannico è stato il suo ex compagno di scuderia Jenson Button che ha detto il suo pensiero sulla destinazione di Lewis Hamilton in vista della prossima stagione.

Intervistato da Sky Sports F1, Button con poche parole ha espresso il suo concetto riguardante il classe 1985: “Lui è fedele alla Mercedes, ma non credo che abbia molte alternative“. Stando a quanto affermato da Button quindi non ci sarebbero grandi alternative alla Mercedes per il sette volte campione del mondo che potrebbe firmare a breve il rinnovo con la scuderia tedesca. Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo fino al 2025 tra Hamilton e la Mercedes ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

C’è anche chi ha parlato di un possibile cambio di scuderia in vista della prossima annata con la Ferrari in pole per il 2024 per dare una nuova avventura all’inglese. Un affare però che appare difficile da portare avanti per entrambe le parti con i dirigenti di Maranello che sembrano essere intenzionati a proseguire anche nelle prossime stagioni con la coppia formata da Sainz e Leclerc.

Dopo la vittoria di Verstappen a Miami, la Formula 1 è pronta a tornare in Europa in vista del prossimo appuntamento del 21 maggio. Si gareggerà infatti in Emilia Romagna con la Ferrari e la stessa Mercedes che saranno chiamate a fare meglio di quanto visto nelle prime cinque uscite di questo mondiale. I due colossi infatti sono nettamente in ritardo rispetto alla Red Bull ma anche alla Aston Martin, autentica sorpresa di questa stagione.