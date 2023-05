Pechino Express, rebus Federica Pellegrini: cos’è successo alla campionessa

Tra le protagoniste di Pechino Express vi è di certo Federica Pellegrini, andiamo a vedere cos’è successo alla campionessa e quale rebus nei suoi confronti verrà risolto

Dopo una carriera a dir poco fenomenale, dove ha conquistato 6 titoli mondiali ed un oro olimpico, Federica Pellegrini ha lasciato il nuoto, dedicandosi al mondo dello spettacolo con maggior tempo a propria disposizione. Lasciata l’attività agonistica, ha avuto modo di sposarsi con il suo ex allenatore Matteo Giunta.

Proprio in compagnia del marito ha deciso di prendere parte a Pechino Express, adventure game arrivato alla sua decima edizione. Il programma è stato registrato negli scorsi mesi ma in questa settimana si terrà la finale, nella quale l’ex nuotatrice si giocherà il successo nella speranza di trionfare come fa in vasca.

A contendere l’edizione della trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca vi sono altre due coppie: quella formata da Joe Bastianich ed Andrea Belfiore e quella composta da Carolina Stramare e Barbara Prezya. Vi sarebbe però un dilemma relativo ai Novelli Sposi per il traguardo conclusivo.

Divina in finale: Federica Pellegrini ed il retroscena sulla finale

Un lungo viaggio tra India, Malasya e Cambogia, con tappa conclusiva ad Ankgor, per un totale di oltre 9000 km percorsi per coloro i quali sono arrivati alla fine di tale avventura. Prima però di affrontare gli ultimi chilometri di questa avventura asiatica, nella precedente puntata era accaduto un inconveniente fisico alla sportiva veneta.

Nel corso della semifinale, la Pellegrini si era infatti fatta male, procurandosi un problema vistoso alla caviglia. Nonostante il guaio di natura fisica, è riuscita insieme al suo partner a tagliare il traguardo di Battambang.

A preoccupare gli spettatori ed i tanti appassionati della pluricampionessa mondiale dei 200 stile libero, sono state le immagini in cui è stata vista zoppicare in modo evidente, comportando dubbi sulla sua partecipazione alla finale ed all’ultima tappa del programma tv.

Essendo una trasmissione da affrontare in coppia, qualora non ce la dovesse fare, l’elemento rimasto dovrà scegliersi un altro partner di avventura, come era già successo in passato. Questa volta si tratterebbe però di una grande delusione per Federica Pellegrini, visto il traguardo conclusivo molto vicino. Vista però la sua tendenza a battagliare per vincere, si suppone possa resistere e tentare insieme a Matteo Giunta di agguantare il successo a Pechino Express, dopo i numerosi trionfi della veneta nel mondo del nuoto.