Cancelo via dal Bayern, occasione in Serie A

Joao Cancelo non ha avuto vita facile nemmeno al Bayern Monaco: riscatto lontano per il portoghese, può sbarcare nuovamente in Italia

Dall’Inter alla Juventus, ma ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A dopo gli anni d’oro vissuti in Italia. Cresciuto in maniera esponenziale durante la sua avventura nel nostro campionato, è stato protagonista prima con il Manchester City e poi con il Bayern Monaco. Pep Guardiola improvvisamente l’ha scaricato facendo altre scelte in ottica futura: il prestito ai bavaresi non ha dato i suoi frutti con l’arrivo di Tuchel.

Tante big d’Europa hanno messo nuovamente gli occhi sul terzino portoghese: il suo futuro sarà lontano dal Bayern Monaco. Come riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il direttore del club bavarese Salihamidzic ha rivelato pochi minuti fa informazioni importanti sul diritto di riscatto per Cancelo: “Vedremo dopo la fine della stagione… è troppo presto”. Poi ha aggiunto: “Non ci sono ancora colloqui”. Non c’è stata nè una smentita nè una conferma: il suo addio sembra una cosa scontata visto che Tuchel avrebbe altre idee in ottica futura.

Cancelo, dove potrebbe giocare? Ecco la verità

Una voglia incredibile di sfrecciare sulla corsia destra o sinistra: lo stesso terzino portoghese vuole pensare soltanto al futuro scegliendo il progetto migliore in ottica futura. In Serie A ha vissuto stagioni e così potrebbe anche pensare di fare il suo ritorno in Italia: è stato protagonista di stagioni importanti con la maglia dell’Inter e della Juventus.

In estate tornerà al Manchester City, ma Pep Guardiola lo metterà nuovamente sul mercato: Cancelo starebbe così pensando al suo ritorno all’Inter o alla Juventus, ma attenzione alle big d’Europa come il Real Madrid. Novità importanti arriveranno già nel mese di maggio per strappare già un sì in ottica futura. Questa stagione ormai si avvia alla conclusione per essere subito pronto per scendere in campo: ora il futuro di Cancelo è sempre incerto.

Il talento del portoghese è immenso, ma non è riuscito mai ad esprimersi con continuità in un progetto avvincente. Ha avuto sempre momenti no nonostante abbia sempre mostrato tutta la sua classe in campo. Quello che frenerebbe i top club d’Italia a puntare su di lui è l’esoso ingaggio che percepisce, ma a breve sono attese novità. Il suo futuro è lontano dal Bayern Monaco che non lo riscatterà dal Manchester City.