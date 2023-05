Hamilton ce l’ha fatta: gli hanno assegnato il Gran Premio

Il riscatto per Lewis Hamilton arriva in maniera inattesa: il pilota britannico è riuscito ad avere giustizia nell’ultimo Gran Premio seppur a distanza di qualche giorno

La rivincita di Hamilton arriva da una penalizzazione che ha stravolto il podio, portando la sua macchina in vetta nell’ultima corsa. Cambia così la classifica e anche la prospettiva del mondiale per il sette volte campione iridato.

Un Gran Premio con thriller finale, ma con un esito che alla fine rende giustizia. Lewis Hamilton si ritrova così in mano una vittoria in maniera incredibile, poche volte in carriera arriva un trionfo a distanza di giorni. Successo in ritardo ma pur sempre gradito, dunque, il pilota inglese ha potuto festeggiare con il suo team seppur non nelle immediatezze della corsa.

Una svolta che diventa importante per la classifica e per il morale dello stesso pilota inglese, in questa stagione erano state sinora poche le soddisfazioni per lui, il riscatto arriva da una revisione corretta dai giudici di gara.

Vittoria per Hamilton, tutti i dettagli: successo con l’X44 nell’Hydro X-Prix

Ha esultato così a distanza per la vittoria del team: giustizia è stata fatta per quanti hanno seguito questo gran premio. Lewis Hamilton trionfa, anche se in differita, ma può essere questa una molla per tutta la stagione, soprattutto dal punto di vista morale, considerando come ci siano ancora delle differenze importanti come qualità delle macchine in campo.

Hamilton ha vinto, ma non in Formula 1: è campione con il suo team X44 nell’Hydro X-Prix, disputato in Scozia, grazie alla coppia di piloti formata da Cristiana Gutierrez e Fraser McConnell.

La formula elettrica più estrema è in mano a Hamilton, nell’ultima gara disputata in Scozia la sua macchina era arrivata seconda, ma è stata decisiva la penalizzazione di quindici secondi inflitta alla Andretti di Munnings ed Hansen, ripartiti fin troppo velocemente dopo il cambio del pilota. Una mossa che stravolge così il campionato elettrico che si disputa in terreni estremi come quello scozzese, che da ex miniera sarà riconvertito a centrale idroelettrica.

Hamilton con la X44 è impegnato nella Formula E extreme, un torneo mondiale davvero tra i più bizzarri, che si svolge in condizioni quasi ai limiti della sopravvivenza in pista. Nella scorsa stagione, il pilota inglese aveva vinto il mondiale con la Gutierrez e con la gloria del rally Sebastien Loeb, mentre in questo 2023 ha cambiato qualcosa ma è rimasto comunque ancora temibile in pista. Non è l’unico pilota di F1 a investire nel ramo, anche Carlos Sainz è presente in questa categoria con l’Acciona.