Inter ritrovata nel momento migliore: la qualificazione Champions è blindata

È stato un lungo percorso verso il suo massimo potenziale quello dell’Inter di Simone Inzaghi. Ma ora è compiuto. Il 4-2 di ieri, a San Siro, contro il Sassuolo è la testimonianza che il lavoro di Inzaghi meritava pazienza. La squadra nerazzurra ha messo in fila la settima vittoria di fila dopo il pareggio contro il Benfica.

INTER, LA CHAMPIONS HA ACCESO LA LUCE

Non può essere una coincidenza. Il passaggio alle semifinale grazie alla bella qualificazione ottenuta nella doppia sfida con il Benfica ha sbloccato l’Inter. L’Inter 2022/23 aveva un potenziale inesplorato che Simone Inzaghi non riusciva a sprigionare. La squadra nerazzurra sembrava non riuscire ad esprimersi con continuità all’interno di un quadro tattico che avrebbe dovuto esaltare le caratteristiche dei suoi singoli. Il potenziale della squadra si era visto in alcune occasioni in Champions, ma mai con la giusta continuità.

RIECCO LUKAKU, RIECCO L’ATTACCO

Dal passaggio del turno contro i portoghesi qualcosa sembra essere cambiata. La squadra di Inzaghi segna ormai la media di tre gol a partita contro qualsiasi avversario. L’Inter anche ieri ha vinto la gara creando tante occasioni e trasformandole in reti. Non è un caso che la crescita dell’Inter sia coincisa col ritorno costante al gol di Lukaku, autore di una doppietta ieri sera. Doppietta che di fatto ha marcato la differenza col Sassuolo. La finalizzazione era una delle cose che più era mancata a tra inverno e primavera. La squadra e soprattutto gli attaccanti sembravano avere le polveri completamente anestetizzate dal periodo più freddo. Da un mese invece riecco la LuLa, Dzeko e in parte anche Correa.

QUALIFICAZIONE IPOTECATA. ORA OBIETTIVO ISTANBUL

Lz vittoria di ieri significa tanto, tantissimo nella stagione dell’Inter. Con 66 punti i nerazzurri hanno allungato il vantaggio sul Milan a 5 punti, ipotecando di fatto la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo quasi raggiunto, superando anche la Lazio, sconfitta due settimane fa. Ora il prossimo passo, martedì c’è il ritorno dell’euroderby della Madonnina. L’obiettivo è Istanbul, l’obiettivo è impedire la rimonta del Milan. Inzaghi ha ritrovato la sua squadra nel momento migliore, nelle fasi decisive di una stagione che potrebbe diventare indimenticabile per i tifosi nerazzurri.