Corsa Champions: tre giornate al termine e giochi ancora aperti

Mancano solo tre giornate al termine del campionato e questo rush finale sta riservando non poche sorprese. I continui rovesciamenti di fronte nella parte alta della classifica non consentono una chiave di lettura permanente in ottica lotta Champions. Le ultime uscite e gli scontri diretti tra le contendenti al posto nell’Europa che conta hanno contribuito ad allungare una classifica di per se cortissima.

La situazione in classifica delle pretendenti al posto in Champions

Il secondo posto attualmente è occupato dalla Juve a quota 69 punti, che verosimilmente resta in bilico in attesa delle decisioni riguardanti l’extracampo. A seguire ecco l’Inter dalle mille sfaccettature che ad oggi vede il posto in Champions come obiettivo secondario vivendo a pieno l’esperienza attuale in Europa. Il blackout della Lazio preoccupa Sarri che dopo aver saldamente tenuto la seconda posizione per settimane si è repentinamente trovato a fare i conti con l’ambitissimo quarto posto. Situazione quasi analoga per il Milan in caduta libera e in uno status confusionale che vede i rossoneri fermi a 61 punti. La Roma non molla nonostante un’infermeria stracolma che mette a dura prova Mou, che rimane comunque in corsa a 59 punti, uno in più rispetto all’Atalanta.

La 35ª giornata di Serie A, ecco cosa è successo in ottica Champions

Con la 35ª giornata ormai passata in archivio la zona Champions diventa più chiara, il pari della Lazio in casa contro il Lecce stona poco se messo a confronto con la sconfitta del Milan a La Spezia e dell’Atalanta a Salerno. Il campo sorride all’Inter che si impone 4-2 contro il Sassuolo e alla Juventus che allo Stadium ha la meglio sulla Cremonese. Un solo punto per la Roma di Mou che termina a reti bianche la sfida di Bologna.

Arrivati a questo punto bisogna tirare le somme e dare un’occhiata alle gare rimaste in calendario per provare a ipotizzare in via definitiva quali sono le candidate più quotate per disputare la Champions nella prossima stagione.

Il calendario della Juventus

La Juventus, come detto, resta sul filo del rasoio in attesa della sentenza. Al momento si lecca le ferite date da una stagione inevitabilmente condizionata da situazioni che non comportano il campo e guarda avanti con 69 punti all’attivo che valgono il secondo posto. Ad attendere la squadra di Massimiliano Allegri il prossimo 22 maggio ci sarà l’Empoli, a seguire la sfida ostica contro il Milan, e per chiudere la trasferta a Udine.

Il calendario dell’Inter

L’Inter c’è, è tornata a brillare e lo sta dimostrando in lungo e in largo. La vittoria contro il Sassuolo vale la medaglia di bronzo e un carico di adrenalina non trascurabile in vista dell’Euroderby. Ma la lotta Champions per i nerazzurri è ancora tutta in discussione, il calendario infatti prevede tre match insidiosi. Il 21 maggio contro il Napoli al Maradona e a seguire lo scontro diretto a Bergamo con l’Atalanta, la stagione si concluderà contro il Torino.

Il calendario di Lazio e Milan

Vita semplice per la Lazio che sulla carta non dovrebbe avere difficoltà in questo finale concitato. Ad attendere la squadra di Sarri ci saranno, in ordine, Udinese, Cremonese ed Empoli. Dopo la sfida con i capitolini al Milan rimane un solo scontro diretto da disputare, contro la Juventus. Prima Pioli dovrà ufficialmente archiviare l’Euroderby contro l’Inter e incontrare in casa la Sampdoria, per concludere poi con la sfida al Verona.

Il calendario di Roma e Atalanta

La Roma ripone maggior fiducia al piano B, ossia al passaggio in Champions attraverso l’attuale Europa League. Per Mou pesano visibilmente le numerose defezioni, ma lo Special One sta ben gestendo l’emergenza grazie all’attività delle seconde linee. Restano adesso da incontrare Salernitana, Fiorentina e Spezia.

L’Atalanta d’altro canto ha perso il passo positivo per sognare la Champions. I ko conto Juve e Salernitana non passano inosservati e lo scontro diretto con l’Inter inizia a preoccupare. La sfida ai nerazzurri farà da divisore alle sfide contro Verona e Monza.