Dramma in Serie A: infortunio terribile, la stagione è finita

Stagione finita per un top player della Serie A. I tifosi non possono assolutamente credere che sia realmente finita in questo modo

Durante la partita giocata tra Juventus e Cremonese è avvenuto l’ennesimo episodio nefasto della stagione della squadra di Allegri. La vittoria dei bianconeri ottenuta grazie alle reti di Fagioli e Bremer sembra addirittura passata in secondo piano, dopo aver visto quanto accaduto.

Si tratta dell’infortunio di Paul Pogba, l’ennesimo di una stagione travagliata e decisamente da dimenticare per numerosi aspetti. Il ritorno del francese a Torino avrebbe dovuto portare con sé una crescita a livello tecnico. Ma non c’è stata anche in virtù della sua assenza dal campo.

Lo scetticismo dei tifosi non è mai scomparso del tutto dal momento del suo arrivo. Nemmeno quando l’entusiasmo subentrato nel rivedere un top player del genere alla propria corte è salito alle stelle. Basta vedere la cronaca degli infortuni del francese per capire che fosse una mossa probabilmente azzardata. E infatti, appena tornato in bianconero, gli scheletri presenti nell’armadio hanno aperto di prepotenza le ante.

Stop di oltre un mese dovuto ad un infortunio al menisco. Nello stesso mese c’è stata invece l’operazione al ginocchio dello stesso giocatore, con ben 21 partite saltate. Uno degli infortuni più recenti è stato invece un problema agli adduttori, che lo ha reso inutilizzabile per un mese. Ben 6 partite saltate. Si può dunque notare come l’entità di questi stop fisici sia stata spesso e volentieri di medio-grave intensità.

Quello accaduto contro la Cremonese, come si può ben capire, rappresenta solamente la punta dell’iceberg. Dopo circa 20 minuti di partita, in seguito ad un innocuo passaggio in area avversaria il giocatore si è accasciato a terra, visibilmente disperato. Per la prima volta da titolare, ha potuto constatare la trasformazione netta di una serata potenzialmente indimenticabile in un incubo con gli occhi aperti.

Juventus, infortunio per Pogba: le ultimissime

L’ex Manchester United nella mattina successiva alla partita si è diretto verso il J Medical Center per svolgere, come di consueto, tutti gli accertamenti medici previsti. A tal proposito la stessa Juventus nella giornata odierna ha diramato un aggiornamento sulle condizioni del calciatore.

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba al J|Medical hanno evidenziato “una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra“. Come si apprende dalla stessa nota, il francese ha anche già iniziato il programma riabilitativo.

La cosa certa, attualmente, è che la Juventus non può permettersi di fare affidamento sul giocatore. Non sul lungo periodo perlomeno. Durante il suo ritorno in Inghilterra aveva saltato a sua volta numerose partite per infortunio, il che fa intuire che fosse un problema pregresso. Al quale, probabilmente, bisognava riflettere con maggiore attenzione. Per quanto si possa apprezzare il giocatore, la sua tenuta fisica oggi non rappresenta una garanzia.

Pogba, dopo l’ultimo infortunio, sarà costretto ai box per circa 15-20 giorni, motivo per cui la sua stagione è di fatto conclusa.