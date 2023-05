Frattesi lascia il Sassuolo ma resta in Serie A: annuncio sul trasferimento

Davide Frattesi sarà uno dei profili più chiacchierati della prossima sessione di mercato in Italia. Interrogato sul proprio futuro, il mediano ha fatto chiarezza sulle sue intenzioni in relazione alla prossima squadra. E questa rappresenta una sorpresa rispetto alle ultime voci.

Si prospetta una estate molto movimentata in termini di calciomercato qui in Italia. Sono tanti, infatti, i club che attueranno una sorta di rivoluzione, che partiranno verosimilmente dai tecnici. Tra i giocatori più chiacchierati in questa fase c’è sicuramente anche il nome di Davide Frattesi. Su di lui da tempo si stanno muovendo Inter, Roma, Milan e Napoli, oltre a diverse squadre di Premier League. In tal senso il giocatore ha fatto chiarezza su quelle che sono le sue intenzioni, dal momento che sarà chiamato, verosimilmente, ad una scelta fondamentale per il prosieguo della sua carriera.

Frattesi, annuncio sul futuro

Una stagione impressionante quella disputata da Davide Frattesi, che ha completato il suo percorso di maturazione ed ora si prepara al grande salto. L’anno prossimo, verosimilmente, avverrà il suo passaggio in avanti in termini di ambizioni e di livello di squadra. In tal senso, però, avrà l’imbarazzo della scelta e la decisione dovrà essere ponderata per bene per evitare un passaggio a vuoto.

Come detto, sulle sue tracce si stanno muovendo tutti i top club italiani ed anche diverse realtà di Premier League. Il Sassuolo, per lasciarlo partire, chiede una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, certamente più facilmente raggiungibile dalle realtà inglesi che da quelle nostrane. In tal senso, però, almeno per quanto concerne le sue intenzioni, le parole del calciatore sono state chiare. Ecco cosa ha detto in occasione del Premio Bulgarelli: “Premier League? E’ un campionato importante, Bisogna arrivare lì che si è già pronti al 100%. Per questo motivo credo che sia meglio fare prima un passaggio intermedio qui in Italia”.

Futuro ancora in Serie A

A questo punto, dunque, le speranze di vederlo ancora in Serie A aumentano in maniera importante. Fermo restando, ovviamente, che sarà fondamentale trovare prima l’accordo con il Sassuolo, che resta una bottega cara, soprattutto per le finanze del club italiano. Quest’anno per lui sono stati 7 i gol messi a segno, con l’obiettivo di migliorare ancora nel prossimo anno.