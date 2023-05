Nasce “Sporty”: la mascotte ufficiale di Sportitalia! Domani sarà in giro per Milano

Nasce la mascotte ufficiale di Sportitalia: arriva “Sporty”! In corrispondenza con l’Euroderby di ritorno di Champions League, Sportitalia lancia la sua mascotte ufficiale: ”Sporty”. Nella giornata di domani “Sporty” sarà in compagnia dei nostri inviati in giro per la città di Milano e seguirà le ore antecedenti alla partita in tutti i passaggi chiave che precederanno il calcio d’inizio.

Se domani vi capiterà di imbattervi in “Sporty” scattate un selfie e taggate l’account Instagram ufficiale di Sportitalia “sportitalia_official” per entrare a far parte del mondo delle sorprese di Sportitalia!