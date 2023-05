Regalo Champions per Inzaghi: conferma e difensore

Il futuro dell’Inter passerà da un grande colpo per la difesa: Simone Inzaghi può esultare, ecco il sogno

È stata una stagione particolare quella vissuta dall’Inter di Simone Inzaghi che, partita a rilento, ha saputo raggiungere vette probabilmente anche inaspettate.

La finale di Champions League è ad un passo, dopo lo 0-2 rifilato al Milan nella semifinale d’andata contro il Milan. Il percorso europeo della ‘Beneamata’ è stato strepitoso, con un sogno ormai vicinissimo. Restano poi altri due obiettivi altrettanto importanti. Il primo è certamente quello di conquistare la Coppa Italia, con la finale contro la Fiorentina che si avvicina sempre di più. Da non trascurare assolutamente la qualificazione alla prossima Champions, attraverso il piazzamento tra le prime quattro di Serie A.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per potenziare una rosa già forte ma che ben presto perderà diverse pedine di assoluto valore. Inzaghi potrebbe alla fine rimanere nella Milano nerazzurra, visti i risultati che ha ottenuto e potenzialmente potrebbe ancora portare a casa, forte di un contratto in essere fino al 30 giugno 2024. La priorità dell’Inter sarà certamente la firma di un grande centrale difensivo.

Marotta si scatena: erede di Skriniar in Serie A. Mirino su Ibanez

Milan Skriniar, si sa da mesi, è promesso sposo del PSG durante la prossima estate. Ed i discorsi legati ad un potenziale rinnovo di de Vrij sembrano ormai messi in ghiaccio, con l’olandese sempre più vicino a lasciare Milano a parametro zero.

Sono diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta che stavolta non potrà sbagliare per permettere all’Inter di mantenere una solidità difensiva anche nelle prossime stagioni. Occhi puntati in Serie A ed in particolare nella Capitale dove Roger Ibanez piace non poco alla società di Steven Zhang.

Il brasiliano è diventato in breve tempo uno dei pilastri di Josè Mourinho, apprezzatissimo anche lontano dalla Serie A. Al gioiello verdeoro ha pensato e pensa tutt’ora anche Diego Simeone che, per il suo Atletico Madrid, punta alla firma di un grande centrale difensivo. Già pronto per la difesa a 3, sarebbe il nome perfetto per brillare da subito anche con la maglia dell’Inter. La richiesta dei giallorossi, però, sarebbe di almeno 30 milioni per il giocatore in scadenza nell’estate 2025.

Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero però facilitare l’eventuale trattativa, magari con l’inserimento di una contropartita dalla squadra nerazzurra e ancora da concordare, in modo da limitare l’esborso economico cash per il difensore brasiliano.

Per far sì che Roger Ibanez possa davvero entrare nel mirino dell’Inter, Inzaghi dovrà avvicinarsi ai grandi obiettivi stagionali: approdare nella finale di Champions, conquistare la Coppa Italia e soprattutto qualificarsi per la prossima edizione della più importante competizione europea per club.