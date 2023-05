Clamoroso Djokovic: attacco frontale agli Internazionali

Gli Internazionali d’Italia continuano a suon di sorprese. Intanto però c’è chi non gradisce ciò che succede nella Capitale

Siamo sempre più nel vivo del Masters 1000 di Roma, un torneo che negli ultimi giorni ha visto incredibili sorprese. A partire dallo spagnolo Carlos Alcaraz: il giovane murciano è tornato numero uno al mondo, ma è stato eliminato al terzo turno del torneo dall’ungherese Marozsan, numero 135 al mondo e autentico sconosciuto. Una delle sorprese dell’anno con il campione iberico sconfitto in maniera inaspettata.

Una sfida dominata dall’ungherese, vincitore nettamente con il risultato di 6-3;7-6. Allo stesso tempo il ko di Alcaraz apre la strada a Stefanos Tsitsipas, favorito nella sua parte di tabellone e stuzzica anche Novak Djokovic e il nostro Jannik Sinner. Sono loro probabilmente ora i principali candidati alla vittoria finale del torneo. Un torneo, ricco di critiche, arrivate per svariati motivi, tutte piovute negli ultimi giorni.

In primo luogo il pubblico e in generale tutti i tifosi italiani sono infuriati per l’aumento dei prezzi da parte degli organizzatori, numeri a dir poco pazzeschi e che hanno visto lo stadio centrale spesso abbastanza vuoto, come nel primo match di Sinner nel turno serale. Questo e non solo perchè anche una leggenda come Novak Djokovic ha avuto un atteggiamento abbastanza critico nei confronti dei campi di Roma.

Novak Djokovic attacca Roma

Il ventidue volte vincitore di titoli del Grande Slam ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dei campi e ha rivolto una piccola critica agli organizzatori del torneo: “Questo torneo non ha mai avuto una grande reputazione, conosco e sono amico degli organizzatori ma funziona cosi da oltre 15 anni”. Poi però Nole ha aggiustato il tiro e chiarito che non ritiene gli organizzatori responsabili: “Non incolpo loro di tutto ciò, semplicemente si gioca troppo poco su questi campi e quando si tratta di terra battuta è una cosa abbastanza grave, succede questo poi…”

Nole è a Roma non solo per confermare il titolo dello scorso anno, ma soprattutto per ottenere la miglior condizione possibile. La sua priorità è vincere il Roland Garros, secondo torneo dello Slam che si terrà a Parigi tra poche settimane. Nole, complice le condizioni precarie di Nadal, è il grande favorito del torneo (insieme ad Alcaraz) e punta la vittoria della ventitreesima gemma, il ventitreesimo titolo del Grande Slam. Il torneo di Roma va avanti, e tra una critica e l’altra (e la pioggia) si è sempre più vicini all’atto finale.