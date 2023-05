Haaland, che orrore: i fan non perdonano l’attaccante

Erling Haaland è l’attaccante più dominante tra quelli attualmente in attività. I fan lo adorano per quello che fa in campo. Un po’ meno, invece, per quanto riguarda ciò che accade fuori dal rettangolo di gioco

Erling Haaland è senza dubbio alcuno il più forte attaccante in circolazione. Il norvegese classe 2022 da qualche anno sta facendo parlare tantissimo di sè per la sua incredibile vena realizzativa, soprattutto in questa stagione, la sua prima in Premier League.

Con il suo Manchester City, infatti, Haaland si sta dimostrando un’autentica macchina da gol. Dopo aver giocato in Austria e in Germania, al suo primo anno in Premier League il norvegese non ha sofferto minimamente l’impatto con il nuovo campionato. Anzi, ha festeggiato diverse volte con i propri compagni nelle sue prime 33 gare disputate con la maglia del City. Fino ad ora, l’attaccante norvegese ha realizzato la bellezza di 36 gol, ben tre in più rispetto alle sue presenze. Un record incredibile.

Haaland, 36 gol in 33 gare: sbriciolato un record trentennale

Dunque 36 gol in 33 partite. Numeri pazzeschi che, di fatto, hanno già ascritto Haaland nella Hall of fame del calcio inglese. Erano quasi trent’anni che non si verificava una cosa simile, ovvero che un attaccante realizzasse più di 30 reti nella sua stagione d’esordio nel campionato inglese.

Occorre risalire, infatti, alla stagione 1993/1994 quando Andy Cole alla sua prima stagione con la maglia del Newcastle realizzò 34 gol in 42 partite. All’epoca, infatti, la Premier contava 22 squadre e non le attuali 20.

Ad ogni modo, quello Haaland è un record che rende merito non solo a lui, ma anche al lavoro tattico di Pep Guardiola capace di mettere il norvegese classe 2000 nelle condizioni migliori di fare gol. Al City mancano ancora 5 gare per chiudere il proprio campionato e non è poi così escluso che Haaland non possa arrotondare ulteriormente il numero di gol.

Nel rettangolo di gioco Earling Haaland si rende protagonista di cose pazzesche. Il giocatore, infatti, segna in qualsiasi maniera e la maggior parte dei gol che realizza sono spettacolari. I tifosi del City e, più in generale, i suoi fan amano il calciatore alla follia. Ma solo per quello che fa in mezzo al campo.

Sembra pazzesco, ma anche l’attaccante più “dominante” al mondo non pare essere molto pratico con la cucina. Il suo ultimo post sui social, infatti, ha scatenato molte critiche dai fan. Ha fatto discutere, infatti, la storia Instagram nella quale era raffigurata una teglia contenente pezzi di carne di fegato. “È disgustoso” hanno commentato in molti.

Episodio curioso sui social che ha fatto presto il giro del web, rimarcando ancora una volta come anche in cucina bisogna prestare la massima attenzione. La strada di Haaland è sicuramente un’altra.