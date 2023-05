Rosso Istanbul: perché il pass per la finale può risanare i conti di Inter e Milan

Il derby di Champions League tra Inter e Milan vale per il passaggio alla finalissima ma anche per dare un’altra aggiustata al bilancio delle due società

Un passaggio alla finale cruciale per i due club milanesi: gli incassi di questa stagione stanno migliorando la situazione, ma l’approdo in finale consentirebbe a Inter o Milan di mettersi alle spalle un difficile periodo sul fronte economico.

È una gara decisiva quella di San Siro: il derby deciderà quale sarà la prima finalista di Champions League. Inter e Milan si giocano la grande chance, con il vantaggio dei nerazzurri all’andata che non lascia però tranquilli i tifosi, proprio perché la stracittadina sarà combattutissima.

I primi dati emergono dalla biglietteria, circa 12 milioni di euro arrivano direttamente dalla compravendita dei ticket da parte dei tifosi ed è questa una grande notizia, un incasso sicuramente insperato a inizio stagione. Soprattutto, la finale era qualcosa di utopistico che potrebbe aggiustare decisamente i conti, per chi sarà qualificata.

Quanto incassano dalla finale Inter o Milan

È una delle edizioni della Champions League più ricche, il sistema calcistico europeo si sta avvicinando sempre più al modello della Nba di basket americano. Le grandi squadre possono sfruttare il fattore dell’appeal economico e commerciale, di certo chi domina le classifiche in materia sono il Real Madrid (ha già in cassa 115 mln di diritti) e il Manchester City che segue a qualche milione.

La finale darà il primato economico a una corazzata, mentre l’atto di San Siro porrà subito Inter o Milan al secondo posto degli incassi: la finale porterà ben 15 milioni di euro.

Un introito mica male: passare il turno porterà direttamente questa cifra dall’Uefa, un premio da finalista che diventa il più alto di sempre. Gli incassi diventerebbero interessanti, con il Milan che andando in finale toccherebbe i 100 milioni complessivi, mentre l’Inter andrebbe a 97 milioni.

C’è di più: una vittoria della Champions League garantirebbe altri quattro milioni e mezzo di euro, sforando quota cento. Il tutto non considerando ulteriori incassi provenienti da sponsor, a coprire le spese per i riscatti dei calciatori legati da qualche vincolo.

Inter e Milan si giocano una buona fetta economica in novanta minuti più recupero, il tutto sempre considerando come non erano di certo tra le papabili a un ruolo da finalista in Champions. Onore al merito: le due dirigenze fanno i conti e sanno come migliorare il bilancio sarà utile per il futuro delle società.