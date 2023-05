Alex Schwazer incastra Fedez: il retroscena sul podcast insieme

By

Nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Alex Schwazer è stato ospite di Fedez: la sua presenza ha ‘incastrato’ il rapper

Alex Schwazer torna protagonista. Suo malgrado, ha fatto cadere in trappola uno dei personaggi più amati dagli italiani, il rapper Fedez. Come è noto, l’artista è anche conduttore di un podcast di successo, Muschio Selvaggio, e proprio durante una delle ultime puntate il marciatore è stato protagonista di un’interessante intervista. Una chiacchierata che si è trasformata in un ‘trappolone’ per il rapper.

Ma in che modo Alex avrebbe incastrato Fedez? Per scoprirlo, è necessario fare un breve passaggio sull’attuale situazione del podcast Muschio Selvaggio. Nell’intervista si è parlato infatti della situazione che ha coinvolto Schwazer negli anni passati, con la doppia squalifica per doping e le ingiustizie che ha dovuto subire.

Al centro dell’attenzione dei fan c’è stato però un altro dettaglio. Un particolare per nulla irrilevante, impossibile da non notare, e che riguarda proprio il rapper e il suo co-conduttore. Mentre tutti aspettavano con ansia, infatti, il ritorno del suo storico compagno di viaggio, Luis Sal, a prendere posto al suo fianco durante l’intervista è stato un altro personaggio conosciuto.

Trappola per Fedez: il rapper invita Alex Schwazer ma i fan lo inchiodano

Per anni Fedez e Luis hanno fatto coppia fissa alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio. Eppure, il secondo sembra improvvisamente scomparso. Non partecipa più allo show e non ha mai spiegato, nemmeno su altre piattaforme, cosa sia successo. Dal canto suo, anche il rapper ha mantenuto il massimo riserbo, evitando di discutere di un’assenza diventata rumorosa. A “rovinare” tutto è stato però Schwazer, capace con la sola presenza di svelare gli altarini.

I fan del podcast sono infatti convinti che il rapper e Luis abbiano litigato, e forse anche in maniera pesante. A confermarlo è stato proprio l’episodio con protagonista il marciatore. Non essendo Fedez, notoriamente, uno sportivo o un appassionato di sport, per farsi aiutare nella conduzione ha chiesto a un esperto di partecipare.

E mentre tutti aspettavano con ansia il ritorno di Sal, al suo fianco è comparso tale Mr. Marra, nome d’arte utilizzato da Davide Marra, altro youtuber di successo, famoso per il suo podcast Cerbero Podcast. Una figura necessaria per il rapper, essendo un esperto di preparazione atletica, e dunque in grado di sostenere un confronto dialettico con lo stesso Schwazer.

Una presenza una tantum? Sembra proprio di no. Lo stesso Fedez ha infatti lasciato trapelare la notizia di un suo possibile ritorno nelle prossime settimane. Una conferma, secondo molti, del litigio ormai acclarato tra Luis Sal e il rapper, accusato da molti di aver deciso di fare finta di nulla, senza fornire uno straccio di spiegazione, e mancando di rispetto dunque a tutti i fan del podcast.

Insomma, la situazione resta scomoda per Fedez, chiamato a prendersi le sue responsabilità nelle prossime settimane. Schwazer, o altri personaggi del mondo dello sport, permettendo.