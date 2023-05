“Amici mai”: Djokovic vuota il sacco su Federer e Nadal

Nei giorni degli internazionali di Roma è Novak Djokovic a prendere la scena con rivelazioni spiazzanti su Rafa Nadal e Roger Federer

Il gotha del tennis mondiale ora è in ansia: le dichiarazioni del serbo Novak Djokovic non sono proprio piaciute agli appassionati, e di certo non aiutano il clima per i prossimi incontri internazionali.

Il tennis mondiale sta concentrando le sue attenzioni su quanto accade a Roma anche se gli internazionali Bnl sono penalizzati dalla pioggia ma lo spettacolo è comunque garantito. Tra i tanti tennisti, l’attenzione va sempre rivolta a quanti hanno vinto slam e occupato il posto numero uno nel ranking Atp. Ovvero, a quegli sportivi che sono una garanzia con la racchetta in mano e anche nelle loro dichiarazioni.

Novak Djokovic è diventato protagonista del web: il suo sfogo è diventato virale. Come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato il rapporto con gli altri colleghi, in particolare con Nadal e Federal. Le sue parole spiazzano i fan.

Djokovic contro Nadal e Federer, i dettagli

Sono tre tennisti che hanno fatto la storia negli ultimi quindici anni, tre modi di intendere lo sport diverso. Djokovic più scanzonato, Nadal è quello maggiormente furioso, Federer svizzero di nome e di fatto: un trio esplosivo e dall’enorme qualità. A dispetto del parere genere, il serbo ha comunque chiarito la sua posizione: non è amico di Federer e Nadal e spiega i motivi, partendo dal rapporto con l’elvetico. “Tra rivali in campo non è possibile essere amici, con Federer non lo sono stato, ma ho sempre avuto rispetto del tennista”.

Nole ha spiegato come ha avuto sempre rispetto di Federer ma di non aver legato come rapporto umano, cosa ben diversa da Nadal. I rapporti tra i due sono stati spesso controversi, dopo una vittoria di Nadal lo imitò facendogli il verso: “Ha un anno più di me, siamo andato due volte a cena insieme ma anche con lui l’amicizia è impossibile. Resta però una parte della mia vita, negli ultimi anni ho visto più lui che mia madre”.

Un conto è l’amicizia, un altro lo sport e il tennista serbo lo sa bene: “Grazie a Federer e Nadal comunque sono cresciuto e diventato quello che sono, nei loro confronti provo comunque gratitudine”. Riconosciuti i meriti in campo, nella vita privata Djokovic ha fatto altre scelte nelle sue amicizie e diventando anche il più mediatico fra i tre, partecipando spesso a show televisivi e presentando anche un’insolita verve comica, come mostrato tempo fa con Fiorello.