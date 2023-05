Djokovic, occhiataccia all’avversario: nessuno se l’aspettava – VIDEO

Novak Djokovic è il grande protagonista degli Internazionali d’Italia a Roma. Nelle ultime ore il serbo fa discutere.

Partiva nel torneo con condizioni fisiche precarie eppure Novak Djokovic continua a vincere ed andare avanti nel torneo di Roma, valido per il Masters 1000 degli Internazionali d’Italia. Il tennista serbo sta lavorando per preparare al meglio il Roland Garros ed allo stesso tempo punta a bissare il successo dello scorso anno. Nole ha raggiunto i Quarti dove affronterà il danese Holger Rune.

Una grande opportunità per Djokovic, visto le eliminazioni contemporanee di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, usciti troppo presto nel corso del torneo.

I due si sono affrontati nella finale di Parigi-Bercy 2022 e il giovane nordico, in quel caso, ebbe la meglio. Nole, nonostante rumors di problemi al braccio, sembra in buone condizioni ed ha vinto il match degli Ottavi di finale contro Cameron Norrie. Bella prestazione ed un match mai realmente in discussione, dominato e chiuso con il risultato di 6-3;6-4. Al di là del risultato c’è stato un altro episodio a far discutere, un episodio che ha fatto particolarmente arrabbiare il talento serbo.

Nel corso del secondo set Norrie aveva una palla break a disposizione e dopo un lungo scambio ha ottenuto il break. Il tennista ha però colpito Djokovic, girato di spalle e ormai a fine punto, con uno smash sulla gamba, rischiando anche di fargli male. Un gesto brutto, anche se involontario con Cameron che poteva essere più attento nel colpire la pallina. Djokovic non ha gradito e lo ha sottolineato sia nel match che nel post partita.

Djokovic e il fastidio con Norrie: la situazione

Subito dopo il ‘colpo’ ricevuto Nole ha guardato accidiato l’avversario, quasi per pretendere scuse che sono arrivate molto rapidamente. In conferenza stampa Nole ha più volte ripetuto di non aver gradito l’atteggiamento ed anzi ha affermato: “Si potrebbe dire che non mi ha colpito volontariamente, ma non si tratta di quello. Forse è una combinazione di cose viste in tutta la sfida. Tutto questo non è fair-play”.

Un’altra cosa che Djokovic e i suoi fan non hanno gradito è il timeout medico chiesto da Norrie a qualche minuto dalla fine, quasi un ultimo gesto per fermare il gioco e provare a infastidire il numero uno al mondo. Non una bella ‘giocata’ di Norrie, uscito sconfitto e tra le polemiche di tifosi e addetti ai lavori.