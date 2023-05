Indagine Uefa, un anno senza Europa: “È lo scandalo più grande”

Un’indagine della Uefa ha posto l’accento su uno degli scandali più grandi degli ultimi anni a livello calcistico. Ora probabilmente salta un anno di competizioni europee

Quest’anno per il Barcellona può essere annoverato come un nuovo inizio. Il ciclo di Xavi, infatti, ha portato la prima gioia in casa blaugrana, con la conquista della Liga con ampio margine, davanti ad Atletico e Real Madrid.

L’ex centrocampista del Barça stellare di Guardiola ha messo in piedi una squadra molto solida, che ha saputo regalare anche un bellissimo calcio, grazie alle giocate di campioni affermati come Lewandoski e giovani emergenti come Pedri e Gavi.

Purtroppo per il Barcellona, però, la campagna europea non è finita nel migliore dei modi, con l’eliminazione prima dal girone di Champions ad opera dell’Inter e poi in Europa League, nello spareggio con il Manchester United. Tutto sommato, però, una stagione non male, considerando le difficoltà economiche e i debiti pesantissimi che affliggono le casse del club catalano. A preoccupare il presidente Laporta, però, non è solo il discorso finanziario ma anche quello sportivo, con la spada di Damocle dell’inchiesta “Negreira” che pende sulle teste di tutti i rossoblu.

Uefa, stangata pesantissima per il Barcellona: “Un anno senza Europa”

Enriquez Negreira, ex arbitro professionista è stato indagato dall’Agenza delle Entrate per pagamenti di circa 1.4 milioni di euro, ricevuti tra il 2016 e il 2018, attraverso la sua società Dasnil 95. Dietro a questi versamenti c’era sempre il Barcellona, che voleva assicurarsi un trattamento equo da parte degli arbitri spagnoli.

Negreira è stato infatti vicepresidente del CTA dal 1994 al 2018, con un ruolo di grande influenza. Tutto questo ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Federcalcio spagnola e media comeCadena SER Catalunya ed “El Mundo”, hanno tirato fuori anche diverse fatture di pagamento come prove.

La “Calciopoli spagnola” come è stata ribattezzata potrebbe costare al Barça l’esclusione dalle coppe europee, almeno per un anno. Su questo argomento si è pronunciato anche il vicepresidente del Betis Siviglia, José Miguel López Catalan, ospite del programma Gol a Gol di Canal Sur. Come riportato da Marca, Catalan ha dichiarato: “Siamo molto preoccupati. È molto grave quello che è successo in questi ultimi anni. La Uefa ha avviato un’indagine e speriamo che a giugno possa trarre delle conclusioni. Pensiamo che sia molto probabile che il Barça venga sanzionato per un anno senza Europa, per il momento”.

Insomma la situazione dei blaugrana sembra essere speculare a quella della Juventus.